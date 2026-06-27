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Подлили горючего

Автомобилисты Ижевска пожаловались на закрытые АЗС, очереди и нехватку топлива

Сегодня утром водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. Правительство республики объясняет лимиты на горючее в Удмуртии борьбой с искусственным дефицитом. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превышает 90 руб. Какими кадрами делятся водители из Ижевска — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл»

Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл»

Фото: Владимир Барановский

Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ»

Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ»

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти»

Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти»

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

Ценники на бензин на заправках сети «Трасса»

Ценники на бензин на заправках сети «Трасса»

Фото: Alim Family, vk

Водители приезжают на заправки с канистрами

Водители приезжают на заправки с канистрами

Фото: Степан Бузиков

Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана»

Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана»

Фото: Виктория Шевченко

Объявление на одной из заправок «Газпромнефти»

Объявление на одной из заправок «Газпромнефти»

Фото: Канал «Новости Ижевска и Удмуртии» в Telegram

На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92

На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Водители в ожидании бензовоза

Водители в ожидании бензовоза

Фото: Арсен Асланов

Кадры еще одной закрытой АЗС

Кадры еще одной закрытой АЗС

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

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Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл»

Фото: Владимир Барановский

Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ»

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти»

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

Ценники на бензин на заправках сети «Трасса»

Фото: Alim Family, vk

Водители приезжают на заправки с канистрами

Фото: Степан Бузиков

Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана»

Фото: Виктория Шевченко

Объявление на одной из заправок «Газпромнефти»

Фото: Канал «Новости Ижевска и Удмуртии» в Telegram

На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Водители в ожидании бензовоза

Фото: Арсен Асланов

Кадры еще одной закрытой АЗС

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»