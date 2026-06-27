Подлили горючего
Автомобилисты Ижевска пожаловались на закрытые АЗС, очереди и нехватку топлива
Сегодня утром водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. Правительство республики объясняет лимиты на горючее в Удмуртии борьбой с искусственным дефицитом. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превышает 90 руб. Какими кадрами делятся водители из Ижевска — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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