Подлили горючего

Сегодня утром водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. Правительство республики объясняет лимиты на горючее в Удмуртии борьбой с искусственным дефицитом. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превышает 90 руб. Какими кадрами делятся водители из Ижевска — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл» Фото: Владимир Барановский Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ» Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти» Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте» Ценники на бензин на заправках сети «Трасса» Фото: Alim Family, vk Водители приезжают на заправки с канистрами Фото: Степан Бузиков Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана» Фото: Виктория Шевченко Объявление на одной из заправок «Газпромнефти» Фото: Канал «Новости Ижевска и Удмуртии» в Telegram На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92 Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram Водители в ожидании бензовоза Фото: Арсен Асланов Кадры еще одной закрытой АЗС Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 10 Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл» Фото: Владимир Барановский Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ» Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти» Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте» Ценники на бензин на заправках сети «Трасса» Фото: Alim Family, vk Водители приезжают на заправки с канистрами Фото: Степан Бузиков Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана» Фото: Виктория Шевченко Объявление на одной из заправок «Газпромнефти» Фото: Канал «Новости Ижевска и Удмуртии» в Telegram На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92 Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram Водители в ожидании бензовоза Фото: Арсен Асланов Кадры еще одной закрытой АЗС Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»