Дружинники вышли на АЗС Удмуртии для контроля запрета продажи бензина в канистры

Дружинники начали контролировать запрет на отпуск бензина в канистры на больших АЗС в Удмуртии, написал в Max председатель правительства республики Роман Ефимов. Добровольцы вышли на заправки сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Max Фото: Роман Ефимов, Max

«Я еще раз напомню всем жителям Удмуртии — заправка в канистры временно запрещена. До нормализации ситуации. Объясню почему: за прошедшую неделю, по статистическим данным, 560-600 т ежедневно уходило в канистры при общем объеме бензина двух марок более 2 тыс. на республику»,— написал господин Ефимов.

Премьер добавил, что представители крупных сетей АЗС подтвердили «существенное сокращение очередей». «Но мы все равно сталкиваемся с ситуациями, когда на конкретных заправках заканчивается бензин. Тем не менее, сейчас логистика выстроена, мы понимаем сколько бензовозов в пути, где они находятся и на какие заправки нужно отправить топливо в первую очередь»,— отметил Роман Ефимов.

По его словам, количество обращений граждан по ситуации с бензином сократилось в девять раз. Такую информацию на ежедневном оперативном штабе с топливными компаниями представил Центр управления регионом.

Напомним, с конца июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен. Тогда Роман Ефимов связал нехватку топлива с ажиотажным спросом и сбоем в логистике. Некоторые сети увеличили поставки топлива вдвое. По словам премьера, потребление бензина в Ижевске увеличилось на 50%.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей и обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной работе АЗС. В миндортрансе региона граждан предупредили об административной и уголовной ответственности за перепродажу бензина.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Удмуртии в июне увеличились почти вдвое — до 145-160 руб. за 1 кг. Это отразилось на деятельности хозяйств. Эксперты связывают рост стоимости солярки в том числе с неопределенностью на торгах и указывают на нехватку у аграриев свободных ресурсов для покрытия издержек на топливо. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Василий Муклин, комментируя рост цен на солярку, заявил о «ряде решений по консолидации заявок от соседних районов, что позволит увеличить объем опта и зафиксировать цену наперед». Подробности он не раскрыл.

24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.