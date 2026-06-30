Общественная палата Удмуртии предложила создать горячую линию о работе АЗС

Общественная палата Удмуртии обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной информацией о работе АЗС в условиях топливных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба консультативного органа.

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По результатам объезда 12 заправочных станций общественники сообщают об очередях. «Но при этом поставка топлива идет, бензовозы работают, транспорт ходит. Организации, обеспечивающие социальные перевозки, помощь и сопровождение маломобильных граждан, работают в штатном режиме. Видим, что многие на АЗС привозят 2-3 канистры, что, действительно, создает и очередь, и повышенный расход. »,— добавили в палате.

Напомним, в выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС со сбоем в логистике и искусственным ажиотажным спросом: потребление топлива на заправках в Ижевске выросло на 50%. Объемы поставок бензина и дизеля на АЗС для розничной продажи при этом, по словам премьера, не изменились. В республику направлены дополнительные бензовозы, экстренные службы топливом обеспечены. Господин Ефимов назвал логистические трудности временными и призвал водителей потерпеть. Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Крупный государственный рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии приостановил кормозаготовку из-за резкого роста цен на дизельное топливо.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.