Общественная палата Удмуртии: к ситуации с топливом люди относятся с пониманием

Водители в Ижевске пожаловались рабочей группе Общественной палаты Удмуртии на автовладельцев, приезжающих на АЗС с канистрами. Об этом в Telegram после очередного объезда городских заправок написала руководитель консультативного органа Юлия Шахтина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Поставка топлива идет, бензовозы работают, транспорт ходит. Некоторые сети стали привозить в два раза больше бензина. Но люди скупают его в таких объемах, что это перекрывает все усилия. Цены стабильные. В целом люди с пониманием относятся к ситуации с топливом, большое недовольство высказывают в отношении водителей с канистрами. Такие случаи создают дополнительную нагрузку на очередь»,— рассказала госпожа Шахтина.

Общественница рассказала о трех водителях, которые стояли в очереди на заправке, чтобы долить 5-10 л бензина до полного бака, после чего набрать 2-3 канистры топлива.

Напомним, Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей и обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной работе АЗС.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов связал нехватку топлива с ажиотажным спросом и сбоем в логистике. Некоторые сети увеличили поставки топлива вдвое. По словам премьера, потребление бензина в Ижевске увеличилось на 50%. https://www.kommersant.ru/doc/8780808

В выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Крупный государственный рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии приостановил кормозаготовку из-за резкого роста цен на дизельное топливо.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.

Карина Пырина