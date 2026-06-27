Водители в Удмуртии создают чаты со сводками о наличии бензина на заправках
Автомобилисты в Удмуртии начали создавать чаты в мессенджерах с ежедневными сводками о наличии бензина на заправках в условиях ограничений по отпуску топлива на АЗС в республике. Один из них — канал в Telegram под названием «Где бензин Ижевск Удмуртия». На него подписано более 500 человек. Согласно сводке от 26 июня, как минимум на трех АЗС бензин отсутствовал.
Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения на отпуск бензина ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Ограничения в «Лукойле» связали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией».
По предварительным данным, аналогичные меры затронули не менее 20 регионов РФ. Власти Удмуртии объяснили лимиты борьбой с искусственным дефицитом. Одна из сетей заправок в Удмуртии получила запрос от УФАС из-за роста цен на топливо.