Водители в Удмуртии создают чаты со сводками о наличии бензина на заправках

Автомобилисты в Удмуртии начали создавать чаты в мессенджерах с ежедневными сводками о наличии бензина на заправках в условиях ограничений по отпуску топлива на АЗС в республике. Один из них — канал в Telegram под названием «Где бензин Ижевск Удмуртия». На него подписано более 500 человек. Согласно сводке от 26 июня, как минимум на трех АЗС бензин отсутствовал.

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Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения на отпуск бензина ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Ограничения в «Лукойле» связали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией».

По предварительным данным, аналогичные меры затронули не менее 20 регионов РФ. Власти Удмуртии объяснили лимиты борьбой с искусственным дефицитом. Одна из сетей заправок в Удмуртии получила запрос от УФАС из-за роста цен на топливо.