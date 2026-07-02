Миндортранс УР предупредил об уголовной ответственности за перепродажу бензина

Миндортранс Удмуртии призвал водителей не покупать бензин у частников и приобретать топливо только на легальных АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Нелегальное топливо может оказаться некачественным, а ремонт обойдется гораздо дороже. Перепродажа бензина частными лицами запрещена, а за незаконную торговлю грозят штрафы, а в особо крупных случаях — уголовная ответственность <...> Сомнительная выгода может закончиться потерянными деньгами, сломанной машиной и проблемами с законом»,— говорится в сообщении.

За систематическую перепродажу топлива без регистрации в качестве ИП предусмотрен штраф до 2 тыс. руб. (ст. 14.1 КоАП). Если ущерб от торговли превысил 3,5 млн руб., то частник может быть оштрафован на сумму до 300 тыс. руб., приговорен к обязательным работам на срок до 480 часов или арестован на срок до шести месяцев (ст. 171 УК). За нарушение правил хранения бензина предусмотрены предупреждение или штраф в размере до 15 тыс. руб. (ст. 20.4 КоАП).

Напомним, в выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов связал нехватку топлива с ажиотажным спросом и сбоем в логистике. Некоторые сети увеличили поставки топлива вдвое. По словам премьера, потребление бензина в Ижевске увеличилось на 50%.

Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей и обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной работе АЗС.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Крупный государственный рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии приостановил кормозаготовку из-за резкого роста цен на дизельное топливо.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.