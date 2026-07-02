Белая горючка

Закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Удмуртии в июне увеличились почти вдвое — до 145-160 руб. за 1 кг, рассказали «Ъ-Удмуртия» представители колхозов. Это отразилось на деятельности хозяйств, например, рыбхоз «Пихтовка» приостановил кормозаготовку, СПК «Маяк» — строительство новых объектов. Эксперты связывают рост стоимости солярки в том числе с неопределенностью на торгах и указывают на нехватку у аграриев свободных ресурсов для покрытия издержек на топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Закупочные цены на дизель для сельхозпредприятий Удмуртии резко выросли на фоне топливных ограничений: аграрии рассказали «Ъ-Удмуртия», что солярка подорожала за последнее время почти в два раза — с 70-80 до 145-160 руб. за 1 кг. По словам замдиректора крупного государственного рыбхоза «Пихтовка» Виталия Иванова, дизтопливо на торгах увеличилось в цене с 80 до 138 руб. Поставщики при этом не дают гарантий поставок в необходимых объемах. Председатель СПК «Удмуртия» Виктор Юшков отметил рост за последние две недели с 87 до 122 руб. (сегодня — 160). Руководитель СПК «Маяк» Игорь Стрелков указал на увеличение стоимости дизеля с 78 до 145-150 руб. Резкий рост цен подтвердил и глава СПК «Мир» Николай Стрелков.

По данным «Петербургской биржи» (Spimex), где в том числе отпускается дизтопливо, 30 июня стоимость 1 т продукта летнего сорта со станции переработки нефти под Уфой составляла 139,1 тыс. руб. За месяц ценник увеличился на 64,6%. По таким ценам опрошенные сельхозпроизводители покупать солярку не готовы.

Высокие цены на дизельное топливо отражаются на работе предприятий. Рыбхоз «Пихтовка» частично приостановил кормозаготовку: остатки скошенной травы на небольших участках остались в валках. По словам господина Иванова, запасов достаточно. Замдиректора считает, что экономика предприятия при цене свыше 100 руб. за 1 кг дизтоплива становится «невозможной».

«Проблем с поставками нет: если будешь платить — привезут в течение недели,— говорит Игорь Стрелков,— Но возникает вопрос: “Чем платить и нужно ли платить?”. Уже сейчас мы приостанавливаем некоторые виды деятельности — это и строительство, и развитие инфраструктуры. Там, где можно экономить, мы начнем экономить». По словам господина Юшкова, СПК «Удмуртия» продолжается вести деятельность в полном объеме, однако рассматривает варианты заморозки нового строительства.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по АПК и директор «Пихтовки» Георгий Крылов указал на волатильность при закупке топлива на торгах продолжительностью свыше двух недель. «Возникает неопределенность: неизвестно, какова будет ситуация через 20 дней — за счет этого поднимается цена. Например, озвучивается стоимость 135 руб. за 1 кг топлива. Участники торгов не понимают: “Это нормально или нет?”. В этом и заключается сложность»,— добавил председатель.

Говоря о «Пихтовке», господин Крылов озвучил запасы предприятия: до 30 т дизельного топлива, до 15 т — бензина. Этого достаточно для проведения полевых работ в течение 25 дней. «Всегда так жили — с запасом. Ажиотаж, который возник, мне непонятен. Особенно сейчас, в период максимального потребления»,— прокомментировал директор.

По последним данным, на совещании о ситуации на топливном рынке президент России Владимир Путин поручил приложить «все усилия» для соблюдения графиков поставок топлива производителям АПК, поскольку от этого зависит урожай. Также правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение в стране бензина и дизтоплива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет “Ъ”. «Ъ-Удмуртия» направил запрос в минсельхоз Удмуртии о мерах для поддержки аграриев.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий Удмуртии» Михаил Лебедев рассказал «Ъ-Удмуртия», что топливные ограничения так или иначе затронули все сельхозпредприятия республики. Сильнее всего — тех, кто закупает дизтопливо на АЗС. На отдельных заправках действуют ограничения в 200 л. Этот объем господин Лебедев оценил как незначительный.

Согласно данным Удмуртстата, к 29 июня средняя цена дизельного топлива на АЗС республики достигла 78,56 руб. за 1 л. Недельный прирост — 0,56%.

«Фермеры, рассчитывающие на заправку, сейчас сталкиваются с определенными сложностями. В отдельных случаях будет простаивать техника, в других — не вовремя отгружаться продукция. Корма могут быть заготовлены не в полном объеме»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время у сельхозпредприятий нет свободных ресурсов и возможности получить кредиты для покрытия возросших издержек на топливо. «Аграрии производят сырье для продукции, которая в дальнейшем попадает на прилавки, с очень большими издержками при низкой себестоимости. И ситуация с топливом усложняет эту цепочку»,— сказал господин Лебедев. Сельхозпредприятиям необходимы субсидии на покрытие топливных расходов, резюмировал собеседник «Ъ-Удмуртия».

Владислав Галичанин