Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Главное

Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. В совещании приняли участие члены правительства и руководители ведущих топливных компаний, среди которых — глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Президент заверил, что, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн.

Россия начала использовать запасы, но резервы бензина практически соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Есть небольшое снижение: всего 4%.

В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели.

На внутренний рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.

Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму.

Частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации.

Очереди на заправках есть, и нужные марки бензина не всегда в наличии.

Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме.

Обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Необходимо приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для АПК, «от этого зависит урожай».

Для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены.

Анна Токарева