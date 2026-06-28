Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Главное

Путин: на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива

Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. В совещании приняли участие члены правительства и руководители ведущих топливных компаний, среди которых — глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Президент заверил, что, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

  • Запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн.
  • Россия начала использовать запасы, но резервы бензина практически соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Есть небольшое снижение: всего 4%.
  • В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели.
  • На внутренний рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.
  • Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму.
  • Частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации.
  • Очереди на заправках есть, и нужные марки бензина не всегда в наличии.
  • Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме.
  • Обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
  • Необходимо приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для АПК, «от этого зависит урожай».
  • Для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены.

Анна Токарева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд