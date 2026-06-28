Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Главное
Путин: на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива
Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. В совещании приняли участие члены правительства и руководители ведущих топливных компаний, среди которых — глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Президент заверил, что, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».
- Запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн.
- Россия начала использовать запасы, но резервы бензина практически соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Есть небольшое снижение: всего 4%.
- В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели.
- На внутренний рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.
- Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму.
- Частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации.
- Очереди на заправках есть, и нужные марки бензина не всегда в наличии.
- Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме.
- Обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
- Необходимо приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для АПК, «от этого зависит урожай».
- Для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены.