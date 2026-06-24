Ограничения на отпуск бензина появились на АЗС «Лукойла» и «Башнефти» в Удмуртии

На заправках «Лукойла» и «Башнефти» в Удмуртии следом за «Татнефтью» ввели лимиты на отпуск бензина. Информацию об этом «Ъ-Удмуртия» подтвердили на горячих линиях компаний вечером 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, на нескольких заправках «Башнефти» в Ижевске действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. «В связи с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуации в вашем регионе возможны локальные ограничения по отпуску нефтепродуктов на АЗС»,— рассказали во второй сети.

На горячей линии «Лукойла» добавили, что мониторинг ситуации осуществляет круглосуточно. «При необходимости привлекаются дополнительные топливные ресурсы, а также транспорт для доставки нефтепродуктов»,— отметили там же. Водителям рекомендовали уточнять наличие бензина в мобильном приложении. В сети говорится об аналогичных ограничениях на точках этой сети — до 30 л АИ-92 и АИ-95.

Впервые ограничения на продажу топлива в Удмуртии ввели на заправках сети «Татнефть» 12 июня: до 20 л АИ-92 и АИ-95, до 40 л — дизеля. Лимиты на АЗС появились после массированной атаки БПЛА по Татарстану. К 17 июня сняли лимит на продажу АИ-92, объем на АИ-95 повысили до 30 л. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.