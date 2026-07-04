«Если большинство не придет, то победит меньшинство»

3 июля 1996 года завершились первые президентские выборы в истории независимой России. Действующий глава государства Борис Ельцин, рейтинг которого в начале года не превышал 6%, благодаря активной агитации и поддержке крупного бизнеса, сумел вырвать победу у лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как “Ъ” освещал избирательную кампанию — в нашей подборке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Борис Ельцин голосует на выборах-1996

Фото: DMITRY DONSKOY / AFP Президент России Борис Ельцин голосует на выборах-1996

Фото: DMITRY DONSKOY / AFP

24 января Драма написана. Успех у зрителя зависит от игры актеров Борис Ельцин точно выдерживает жанр предвыборной драмы: немного интриги, немного намеков, чуть-чуть политического лукавства. И очень много публичных действий, рассчитанных прежде всего на то, чтобы понравиться избирателям. Как они видятся обитателям Кремля. Подробнее — в материале “Ъ”.

6 февраля Предвыборные гастроли в швейцарских Альпах Президент и основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб выполнил обещание уделить первостепенное внимание предстоящим в России президентским выборам. Внимание многочисленных гостей фокусировалось не столько на плановых мероприятиях вроде специальной сессии на тему «Россия: экономическая и политическая ситуация между двумя выборами», сколько на самих политиках, претендующих на кремлевский кабинет,— приехавших в Давос Григории Явлинском и Геннадии Зюганове. Купаясь в лучах славы, оба претендента не скупились на прореформистские речи, окончательно запутав западных коллег, тщетно пытавшихся найти в их позициях хотя бы три отличия. Досталось от бенефициантов и правительству. Подробнее — в материале “Ъ”.

16 марта Логика предвыборной кампании: лучше меньше, да лучше Предвыборный штаб Бориса Ельцина к началу апреля должен завершить первый этап избирательной кампании — сбор подписей в поддержку своего кандидата. Между тем в процессе этой работы выявляются недостатки в организации самого штаба. Подробнее — в материале “Ъ”.

17 апреля Успели пятнадцать, сумеет — один Вчера в 18:00 завершился первый этап избирательной кампании: в Центризбиркоме закрылись двери для желающих сдать не менее одного миллиона подписей в поддержку кандидатов в президенты. Как сообщили “Ъ” в Центризбиркоме, собранные подписи и другие необходимые для официальной регистрации документы вчера, в последний отведенный для этой процедуры день, сданы инициативными группами Галины Старовойтовой, Амана Тулеева, Вячеслава Ушакова, Юрия Власова и Льва Убожко. Подробнее — в материале “Ъ”.

23 апреля Бурные всходы озимых кандидатов Круг желающих оказаться президентом РФ очерчен окончательно Словосочетание «царь Борис» может иметь самые разные оценочные значения. Все зависит от того, как подать, и «отец отечества» — далеко не самый неудачный предвыборный образ. Можно спорить о том, до какой степени практические результаты ельцинского правления соотносятся с достижениями генерала де Голля, но если рассматривать лишь стиль, жест и манеру избирательной кампании, то они соответствуют республиканско-монархической (т. е. голлистской по сути своей) конституции. История выборов-1996. Спецпроект «Ъ» Отчасти сходные предпосылки порождают сходные результаты — общение монарха со своим добрым народом, сопровождаемое немудрящими поучениями и умеренными благодеяниями. Де Голль как-то сказал своему министру: «Наверное, вам надоедает слышать от меня повторение одних и тех же фраз. Но что вы хотите? Люди ждут этого. Если бы я говорил другим языком, они были бы совершенно разочарованы». Ельцин ведет себя примерно так же — и по-своему успешен. В эту консервативно-монархическую предвыборную риторику антикоммунизм вплетается вполне органично. Главная проблема при переносе голлистской манеры на родную почву заключается в загадочной русской душе: смутьянство и верноподданничество представлены в ней одновременно, и одному Богу известно, что именно и в какой момент возобладает. Подробнее — в материале “Ъ”.

22 мая «Голосуй или проиграешь» Все песни будут о главном «Голосуй или проиграешь» — лозунг и название общероссийской информационно-познавательной кампании. Вчера в отеле Olimpic Penta генеральный продюсер кампании Сергей Лисовский, руководитель телевизионной части проекта Дмитрий Дибров, автор художественной концепции Юрий Боксер и гендиректор АОЗТ «Комсомольская правда» (информационный спонсор проекта) Виктор Шкулев изложили концепцию акции. Подробнее — в материале “Ъ”.

1 июня Программа президента В случае победы Ельцина все так и будет Во вчерашнем интервью пермскому телевидению Борис Ельцин признался, что прежде собирался обнародовать свою программу на митинге в Москве или в другом городе — или даже выступить с ней по центральному телевидению. «Я же посчитал, что сказать о программе следует в Перми. Ведь времени до выборов практически не остается. Кроме того, с этим городом меня многое связывает». Программа называется «Россия: человек, семья, общество, государство». Те, кто задавался вопросом, какую экономическую политику будет проводить Ельцин в случае своего повторного избрания, получили на этот вопрос довольно подробный ответ. Самое интересное, что почти все действительно будет именно так. Подробнее — в материале “Ъ”.

13 июня Предвыборные поездки Бориса Ельцина На выборы — на коне и с шашкой «Я дал вам свободу. Свободу выбора. Не ошибитесь, когда будете голосовать. Победа — только в первом туре!». Визит в Ростовскую область Борис Ельцин начал с выступления на старейшем ростовском стадионе, где проходил концерт «Голосуй или проиграешь!». Президент встретился с участниками трагических событий 1962 года, с местным казачеством, произнес речь на митинге на Соборной площади Новочеркасска и подписал Договор о разграничении полномочий между Центром и Ростовской областью. Подробнее — в материале “Ъ”.

18 июня Во втором туре будет тяжелее, чем в первом «Исключена!» — отрезал Борис Ельцин в ответ на вопрос, возможна ли на выборах победа коммунистов, посоветовав россиянам не пропустить вечером футбольный матч Германия—Россия (закончившийся со счетом 3:0). «Мы уже победили: президент Ельцин осуществляет нашу программу»,— ответствовал Геннадий Зюганов на тот же вопрос. Подробнее — в материале “Ъ”. Из-за народной любви к огородам и закурить можно В ночь с 16 на 17 июня в Москве было как минимум три места, где расположились соратники Бориса Ельцина по предвыборной борьбе. Но не все были доступны для прессы. Насколько наглухо был закрыт для прессы Кремль, настолько свободно можно было пройти в офис ИТАР-ТАСС, где обосновался пресс-центр Общероссийского движения общественной поддержки Бориса Ельцина. В еще одно закрытое для журналистов здание — «Президент-отель» — при некотором усилии проникнуть было все же можно. Подробнее — в материале “Ъ”. Потери и приобретения «Самым острым вопросом пятидесятых годов был вопрос: кто потерял Китай? Если Борис Ельцин провалится на выборах, то жгучей проблемой девяностых будет ответ на вопрос: кто потерял Россию?» Эти слова, сказанные покойным экс-президентом США Ричардом Никсоном четыре года назад, очень точно отражают суть нынешнего момента. Сейчас, после того как Борис Ельцин с небольшим отрывом победил в первом туре президентских выборов, «болото» российской политики получило подтверждение реальности альтернативного курса, в возможность которого оно до сих пор не верило. Подробнее — в материале “Ъ”.

21 июня Президент выходит из окружения Отправив в отставку вице-премьера Олега Сосковца, главу ФСБ Михаила Барсукова и начальника службы безопасности президента Александра Коржакова, которого считали тенью президента, Борис Ельцин подтвердил свою репутацию политика, готового на самые неожиданные и нетрадиционные шаги. С точки зрения его имиджа избавление от людей, которые часто дискредитировали президента,— шаг безусловно эффектный. Подробнее — в материале “Ъ”.

22 июня Борис Ельцин накануне второго тура Дворцовой партии больше нет При анализе ситуации, которая может сложиться наверху вокруг победившего Ельцина, политологи предполагали либо резкое усиление группировки «Коржаков, Сосковец и др.» — вплоть до узурпации власти, либо как минимум долгую и напряженную борьбу с этой дворцовой партией. Столь феерической гибели группировки не предполагал никто. Подробнее — в материале “Ъ”.

26 июня Кто, кому и сколько Впервые в истории проведения выборов в России стали доступны подробные данные об источниках финансирования и расходовании средств в ходе предвыборных кампаний кандидатов в президенты. Подобный опыт на Западе существует уже давно. В частности, в США каждые четыре года периодические издания и компьютерная сеть Internet распространяют подобную статистику. Некоторые российские средства массовой информации уделили внимание лишь предварительным данным о ходе поступлений средств и расходах избирательных фондов кандидатов. Однако окончательный полный список юридических лиц и данные о частных взносах публикуется впервые журналом «Деньги». Подробнее — в материале “Ъ”.

27 июня Исторический выбор: тур второй В лексикон современной российской политической жизни вчера введено новое слово — «предпарламент». Его употребил депутат Сергей Шахрай, комментируя вчерашний указ Бориса Ельцина о преобразовании Общественной палаты при президенте РФ в Политический консультативный совет (ПКС). В него предложено войти как партиям, представленным в Думе, так и не преодолевшим 5-процентный барьер (но представляющим около половины населения). Новый орган не меняет структуру и функции парламента, а будет проводить экспертизу законопроектов и нормативных актов и заниматься общественной деятельностью. Впрочем, слово «предпарламент» в истории российской уже звучало: созванный в октябре 1917 года его аналог был призван утвердить в обществе принцип компромисса и мирного пути развития. История пошла по иному — кровавому — пути. Подробнее — в материале “Ъ”. Зюганов протестует Прокукарекал — а там хоть не рассветай Вчера впервые за все время предвыборной кампании лидер оппозиции Геннадий Зюганов выступил с конкретным обвинительным заявлением в адрес властей, оформленным письменно и разосланным в соответствующие инстанции. Обращение, о котором кандидат в президенты рассказал на пресс-конференции, направлено Центризбиркому, палатам Федерального собрания, всем СМИ. Суть заявления в том, что Зюганов протестует против «противозаконного ведения предвыборной кампании Ельциным», конкретно — против того, что о нем, Зюганове, мало пишут и говорят хорошего. Подробнее — в материале “Ъ”.

28 июня Сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви Вчера руководители российских телекомпаний ОРТ, ВГТРК и НТВ — Сергей Благоволин, Эдуард Сагалаев и Игорь Малашенко — выступили с совместным заявлением. Оно стало ответом на заявление Геннадия Зюганова, который 26 июня обвинил СМИ в разжигании социального противостояния, назвав перечисленных лиц «поджигателями гражданской войны». Подробнее — в материале “Ъ”.

29 июня Если большинство не придет, то победит меньшинство Накануне первого тура выборов внимание политизированной части российского общества было приковано к рейтингам основных претендентов. Сегодня все иначе. По рейтингам Борис Ельцин имеет уверенное преимущество перед Геннадием Зюгановым. Но результат голосования 3 июля определят не рейтинги, а явка избирателей. Рейтинги же дают общее представление об иерархии политических предпочтений в обществе. Однако они мало что говорят о готовности избирателя подтвердить свои симпатии конкретным поступком — даже столь необременительным, как опускание бюллетеня в урну. В отличие от рейтингов, изменение которых во времени, как правило, невелико и прогнозируемо, явка избирателей всякий раз с большим трудом поддается прогнозу, ибо зависит от множества случайных причин. Даже таких, как погода или трансляция футбольного матча чемпионата Европы. Но именно явка может решить все. Так считают эксперты фонда «Общественное мнение» Владимир Лапкин и Владимир Пантин. Подробнее — в материале “Ъ”.

Фотогалерея Как прошли выборы президента РФ 1996 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 15 февраля 1996 года президент Борис Ельцин приехал в Екатеринбург. На митинге он публично объявил о своей готовности вновь пойти на выборы президента РФ, которые были намечены на 16 июня. По свидетельствам очевидцев, некоторые члены его команды, стоявшие за сценой, даже расплакались Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин Предвыборный штаб Бориса Ельцина возглавил вице-премьер Олег Сосковец. В него вошли начальник президентской службы охраны Александр Коржаков (на фото справа) и тогдашний шеф ФСБ Михаил Барсуков (слева) Фото: AP / Alexander Zemlianichenko В ходе предвыборной кампании Борис Ельцин ездил по стране и посещал заводы, фабрики, встречался с избирателями. В мае 1996 года он встретился с шахтерами, помня о том, какую поддержку они оказали ему в 1989 году. Тогда во время забастовок Борис Ельцин был единственным, с кем готовы были вести переговоры шахтеры Фото: AP / pool/EPA Основным соперником Бориса Ельцина в ходе предвыборной кампании был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы очернить его образ, в ход был пущен тезис о том, в случае его победы немедленно начнется гражданская война Фото: AP / Misha Japaridze В период кампании был начат выпуск антикоммунистической газеты «Не дай Бог!». В номере от 18 мая 1996 года Геннадий Зюганов сравнивался с Гитлером. Газета публиковала интервью с иностранными звездами, например, Брижит Бардо и Жераром Депардье, которые говорили об опасности коммунизма Для того чтобы победить, Борису Ельцину нужна была финансовая поддержка. Для этого 29 марта 1996 года за закрытыми дверями было проведено рабочее совещание администрации президента РФ с участием представителей крупного бизнеса. В ноябре 1996 года предприниматель Борис Березовский назвал имена бизнесменов, присутствовавших на совещании: президент Столичного банка сбережений Александр Смоленский, совладелец банка «ОНЭКСИМ» Владимир Потанин, совладелец банка «Менатеп» Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), совладельцы «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, президент «Мост-банка» Владимир Гусинский, президент банка «Российский кредит» Виталий Малкин и сам Борис Березовский. Круг бизнесменов, которые финансировали предвыборную кампанию Ельцина, получил условное название «семибанкирщина» Фото: ТАСС / Александр Чумичев и Александр Сенцов Основой предвыборной кампании стали рекламные ролики «Верю. Люблю. Надеюсь». «Коммерсантъ-Daily» от 29 мая 1996 года сообщал: «Целый "социальный сериал", включающий несколько десятков роликов, позволяет высказаться в поддержку Ельцина не наемным агитаторам, а простым людям "с улицы"» Фото: AP / Mindaugas Kulbis В ходе кампании были проведены несколько кадровых решений. Например, отставка первого вице-премьера правительства Анатолия Чубайса (на фото слева). Комментируя его отставку, Борис Ельцин заявил, что в поражении проправительственного движения «Наш дом — Россия» на декабрьских выборах в Госдуму «виноват Чубайс». Выражение впоследствии закрепилось в массовом сознании как фраза «Во всем виноват Чубайс». Впрочем, это не помешало Чубайсу стать одним из руководителей предвыборного штаба Ельцина Фото: ТАСС / Александр Чумичев Одновременно с масштабной агитационной кампанией, получившей название «Голосуй или проиграешь», проводилась рекламная кампания «Выбирай сердцем», организованная рекламным агентством «Видео Интернэшнл» Фото: AP / David Brauchli В период между первым и вторым турами голосования Борис Ельцин лично ездил на все агитационные выступления, на которых танцевал и пел. Были записаны два музыкальных альбома: «Ельцин — наш президент» и «Голосуй или проиграешь». Песни исполнили Александр Малинин, Татьяна Овсиенко, Николай Расторгуев. Настоящим хитом стала композиция «Борис, борись!» Фото: AP / Alexander Zemlianichenko О своей поддержке президенту заявили мэр Москвы Юрий Лужков, предприниматель Владимир Потанин, олигарх Борис Березовский и другие. Юрий Лужков, поддерживая образ антигероя Геннадия Зюганова, обвинил коммунистов в покушении на вице-мэра Виталия Шанцева Фото: AP / Oleg Nikishin 16 июня 1996 года в первом туре выборов Борис Ельцин набрал 35,32%, а Геннадий Зюганов — 32,03%. Явка составила 69,8% Фото: AP / str Генерал Александр Лебедь (на фото слева), выдвинутый кандидатом в президенты Конгрессом русских общин, получил в первом туре выборов 14,5% голосов. Не попадая во второй тур, он призвал своих избирателей голосовать за Ельцина, а взамен получил пост секретаря Совета безопасности РФ Фото: Reuters Лидер «Яблока» Григорий Явлинский был представителем «третьей силы» — в противовес Борису Ельцину и Геннадию Зюганову. Опасаясь усиления коммунистов, штаб Ельцина предлагал Явлинскому объединиться перед лицом коммунистической угрозы. Компромисс так и не был достигнут, Григорий Явлинский пошел на выборы отдельно, заняв четвертое место с 7,34% Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Лидер ЛДПР Владимир Жириновский фаворитом президентской гонки не был. В результате он занял только пятое место с 5,7% голосов избирателей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев / купить фото В избирательном бюллетене также были: офтальмолог Святослав Федоров (0,9% голосов), бывший президент СССР Михаил Горбачев (0,5%), глава Международного фонда экономических и социальных реформ Мартин Шаккум (0,4%), бывший спортсмен и депутат Юрий Власов (0,2%) и предприниматель Владимир Брынцалов (0,2%). Политик Аман Тулеев в последний момент снялся с выборов в пользу Геннадия Зюганова 19 июня члены предвыборного штаба Ельцина Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский (на фото) были задержаны на выходе из Дома правительства с коробкой из-под ксерокса, в которой находились $538 тыс. Было возбуждено дело по факту незаконных операций с валютой, но следствию не удалось установить, кто является владельцем коробки, и дело закрыли. Глава президентской службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков и первый вице-премьер Олег Сосковец были отправлены в отставку Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Во втором туре выборов 3 июля приняли участие более 68 % избирателей. Борис Ельцин одержал победу, получив 53,82% голосов. Геннадий Зюганов набрал 40,31%. 3,6 млн россиян (4,82 %) проголосовали против обоих кандидатов Фото: AP / Misha Japaridze После победы Бориса Ельцина на выборах Анатолий Чубайс был назначен руководителем администрации президента Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Президентские выборы 1996 года стали единственными в российской истории, когда для определения победителя потребовалась два тура. Несмотря на победу действующего президента Бориса Ельцина, результаты выборов до сих пор вызывают множество споров Фото: AP / Alexander Zemlianichenko Следующая фотография 1 / 20 15 февраля 1996 года президент Борис Ельцин приехал в Екатеринбург. На митинге он публично объявил о своей готовности вновь пойти на выборы президента РФ, которые были намечены на 16 июня. По свидетельствам очевидцев, некоторые члены его команды, стоявшие за сценой, даже расплакались Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин Предвыборный штаб Бориса Ельцина возглавил вице-премьер Олег Сосковец. В него вошли начальник президентской службы охраны Александр Коржаков (на фото справа) и тогдашний шеф ФСБ Михаил Барсуков (слева) Фото: AP / Alexander Zemlianichenko В ходе предвыборной кампании Борис Ельцин ездил по стране и посещал заводы, фабрики, встречался с избирателями. В мае 1996 года он встретился с шахтерами, помня о том, какую поддержку они оказали ему в 1989 году. Тогда во время забастовок Борис Ельцин был единственным, с кем готовы были вести переговоры шахтеры Фото: AP / pool/EPA Основным соперником Бориса Ельцина в ходе предвыборной кампании был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы очернить его образ, в ход был пущен тезис о том, в случае его победы немедленно начнется гражданская война Фото: AP / Misha Japaridze В период кампании был начат выпуск антикоммунистической газеты «Не дай Бог!». В номере от 18 мая 1996 года Геннадий Зюганов сравнивался с Гитлером. Газета публиковала интервью с иностранными звездами, например, Брижит Бардо и Жераром Депардье, которые говорили об опасности коммунизма Для того чтобы победить, Борису Ельцину нужна была финансовая поддержка. Для этого 29 марта 1996 года за закрытыми дверями было проведено рабочее совещание администрации президента РФ с участием представителей крупного бизнеса. В ноябре 1996 года предприниматель Борис Березовский назвал имена бизнесменов, присутствовавших на совещании: президент Столичного банка сбережений Александр Смоленский, совладелец банка «ОНЭКСИМ» Владимир Потанин, совладелец банка «Менатеп» Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), совладельцы «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, президент «Мост-банка» Владимир Гусинский, президент банка «Российский кредит» Виталий Малкин и сам Борис Березовский. Круг бизнесменов, которые финансировали предвыборную кампанию Ельцина, получил условное название «семибанкирщина» Фото: ТАСС / Александр Чумичев и Александр Сенцов Основой предвыборной кампании стали рекламные ролики «Верю. Люблю. Надеюсь». «Коммерсантъ-Daily» от 29 мая 1996 года сообщал: «Целый "социальный сериал", включающий несколько десятков роликов, позволяет высказаться в поддержку Ельцина не наемным агитаторам, а простым людям "с улицы"» Фото: AP / Mindaugas Kulbis В ходе кампании были проведены несколько кадровых решений. Например, отставка первого вице-премьера правительства Анатолия Чубайса (на фото слева). Комментируя его отставку, Борис Ельцин заявил, что в поражении проправительственного движения «Наш дом — Россия» на декабрьских выборах в Госдуму «виноват Чубайс». Выражение впоследствии закрепилось в массовом сознании как фраза «Во всем виноват Чубайс». Впрочем, это не помешало Чубайсу стать одним из руководителей предвыборного штаба Ельцина Фото: ТАСС / Александр Чумичев Одновременно с масштабной агитационной кампанией, получившей название «Голосуй или проиграешь», проводилась рекламная кампания «Выбирай сердцем», организованная рекламным агентством «Видео Интернэшнл» Фото: AP / David Brauchli В период между первым и вторым турами голосования Борис Ельцин лично ездил на все агитационные выступления, на которых танцевал и пел. Были записаны два музыкальных альбома: «Ельцин — наш президент» и «Голосуй или проиграешь». Песни исполнили Александр Малинин, Татьяна Овсиенко, Николай Расторгуев. Настоящим хитом стала композиция «Борис, борись!» Фото: AP / Alexander Zemlianichenko О своей поддержке президенту заявили мэр Москвы Юрий Лужков, предприниматель Владимир Потанин, олигарх Борис Березовский и другие. Юрий Лужков, поддерживая образ антигероя Геннадия Зюганова, обвинил коммунистов в покушении на вице-мэра Виталия Шанцева Фото: AP / Oleg Nikishin 16 июня 1996 года в первом туре выборов Борис Ельцин набрал 35,32%, а Геннадий Зюганов — 32,03%. Явка составила 69,8% Фото: AP / str Генерал Александр Лебедь (на фото слева), выдвинутый кандидатом в президенты Конгрессом русских общин, получил в первом туре выборов 14,5% голосов. Не попадая во второй тур, он призвал своих избирателей голосовать за Ельцина, а взамен получил пост секретаря Совета безопасности РФ Фото: Reuters Лидер «Яблока» Григорий Явлинский был представителем «третьей силы» — в противовес Борису Ельцину и Геннадию Зюганову. Опасаясь усиления коммунистов, штаб Ельцина предлагал Явлинскому объединиться перед лицом коммунистической угрозы. Компромисс так и не был достигнут, Григорий Явлинский пошел на выборы отдельно, заняв четвертое место с 7,34% Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Лидер ЛДПР Владимир Жириновский фаворитом президентской гонки не был. В результате он занял только пятое место с 5,7% голосов избирателей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев / купить фото В избирательном бюллетене также были: офтальмолог Святослав Федоров (0,9% голосов), бывший президент СССР Михаил Горбачев (0,5%), глава Международного фонда экономических и социальных реформ Мартин Шаккум (0,4%), бывший спортсмен и депутат Юрий Власов (0,2%) и предприниматель Владимир Брынцалов (0,2%). Политик Аман Тулеев в последний момент снялся с выборов в пользу Геннадия Зюганова 19 июня члены предвыборного штаба Ельцина Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский (на фото) были задержаны на выходе из Дома правительства с коробкой из-под ксерокса, в которой находились $538 тыс. Было возбуждено дело по факту незаконных операций с валютой, но следствию не удалось установить, кто является владельцем коробки, и дело закрыли. Глава президентской службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков и первый вице-премьер Олег Сосковец были отправлены в отставку Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Во втором туре выборов 3 июля приняли участие более 68 % избирателей. Борис Ельцин одержал победу, получив 53,82% голосов. Геннадий Зюганов набрал 40,31%. 3,6 млн россиян (4,82 %) проголосовали против обоих кандидатов Фото: AP / Misha Japaridze После победы Бориса Ельцина на выборах Анатолий Чубайс был назначен руководителем администрации президента Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Президентские выборы 1996 года стали единственными в российской истории, когда для определения победителя потребовалась два тура. Несмотря на победу действующего президента Бориса Ельцина, результаты выборов до сих пор вызывают множество споров Фото: AP / Alexander Zemlianichenko Смотреть

2 июля Телеобращение Бориса Ельцина Ошибется тот, кто ничего не сделает и останется дома Вчера, за два дня до второго тура президентских выборов, прозвучало два обращения, адресованных избирателям России. Одно — президента России Бориса Ельцина, другое — главного организатора голосования, Центризбиркома. Подробнее — в материале “Ъ”.

5 июля Выборы-96: штаб Зюганова Ах, зачем эта ночь... Решающую ночь кандидат в президенты от народно-патриотического блока Геннадий Зюганов провел в привычной обстановке — в Думе, среди ближайших соратников по партии. Дума была закрыта для посторонних, и стратегам из КПРФ никто не мешал наблюдать за провалом своего кандидата. Однако признавать его поражение, несмотря на неутешительные сводки, они не хотели до последнего. Подробнее — в материале “Ъ”. Выборы-96: экономические прогнозы От победы к... В экономике, в отличие от политики, чудес не бывает. Возможно, поэтому экономические прогнозы так скучны. Борису Ельцину после переизбрания придется иметь дело со все той же экономикой и с теми же экономическими проблемами, что и прежде. Если страна и общество за последние месяцы пережили удивительную трансформацию, то об экономике этого не скажешь — качественные перемены затронули ее лишь в небольшой степени. Экономическая победа, в противоположность политической, может быть одержана только в долгосрочной перспективе. И уж никак не в этом году. Но у 1996 года есть шанс войти в историю как год великого перелома. На этот раз уже без кавычек. Подробнее — в материале “Ъ”. Выборы-96: социология Власть полюбила обывателя, а он — ее В России снова, как и на выборах 1993-го и 1995 годов, не обошлось без сюрпризов. Сюрпризы эти могут кое у кого породить желание в очередной раз пнуть отечественных социологов, которым, в отличие от сытых и благополучных, а потому до унылости точно прогнозируемых стран Запада, приходится иметь дело с загадочной русской душой. Однако, как бы это не казалось странным, итоги президентских выборов вообще и их второго тура в частности вполне убедительно показали, что даже несмотря на то, что прогнозы и результаты по-прежнему порой несколько расходятся, социология в России работает. И это — один из показателей того, что страна становится нормальной. Подробнее — в материале “Ъ”. Выборы-96: итоги агитационной кампании Свита сыграла короля. Который не оказался голым Во всех странах, где в последнее время прошли выборы, выиграла оппозиция. Кроме Албании. А теперь и кроме России. И если в Восточной Европе первую волну правых реформаторов уже успели сменить лидеры левого толка, то в России еще на четыре года остался антикоммунист Ельцин. Каков вклад в победу самого кандидата, а каков — его команды? Команда оценивает свой взнос скромно — всего в 10%, относя остальные 90% на счет достоинств незаурядной личности Ельцина. Так ли это? Подробнее — в материале “Ъ”. Выборы-96: случаи Накануне выборов мы обратились к своим постоянным героям, деятелям российской культуры, с вопросом: «Что забавного, курьезного или просто запоминающегося видели вы по телевизору, на улице, у себя дома в период предвыборной кампании?» Большинство ответило, что текущий момент к подобным воспоминаниям не располагает. Другие ответы мы публикуем. Подробнее — в материале “Ъ”.

6 июля Пресс-конференция Анатолия Чубайса Поле политической битвы после победы В первый день подсчета голосов один из руководителей президентского предвыборного штаба ввел в российский политический лексикон американский термин «landslide». Так в Штатах именуют победу на общенациональных выборах в большинстве регионов и с большим перевесом. Поскольку landslide Бориса Ельцина состоялась, то пора, видимо, вводить в обиход и другой типично американский термин — «spoils system». Перевести его абсолютно точно значительно труднее. В исторической литературе его принято переводить так: «система добычи». И означает он распределение должностей победителем на президентских выборах в пользу тех, кто на эту победу работал. Проблему анализирует Георгий Бовт. Подробнее — в материале “Ъ”. Выборы-96: реакция мира Страх миновал, осталась сильная озабоченность Известие о победе Бориса Ельцина во втором туре президентских выборов мир воспринял с нескрываемым облегчением — коммунистическая Россия с ядерными арсеналами не устраивала никого. В Кремль идут поздравительные звонки и телеграммы, приветствующие победу Ельцина и торжество демократии. Однако в восторженных здравицах уже слышны нотки беспокойства за дальнейшую судьбу российских реформ. Подробнее — в материале “Ъ”.

10 июля Выборы-96: ЦИК объявляет итоги Спорить еще можно, но переспорить — уже нет Центризбирком вчера официально объявил имя всенародно избранного президента России. Данные, полученные ЦИКом на основе полученных протоколов от избиркомов со всей страны, не отличаются или почти не отличаются от предварительных электронных — за Бориса Ельцина проголосовало 53,8% избирателей, за Геннадия Зюганова — 40,3%. По закону победитель — Борис Ельцин — должен вступить в должность 9 августа, через 30 дней после официального объявления результатов голосования. Подробнее — в материале “Ъ”.

11 июля Борис Ельцин обновляет администрацию Выборы — кому точка, а кому и запятая... Для Кремля выборы закончились вчера: спустя сутки после объявления ЦИКом официальных результатов Борис Ельцин выступил с телеобращением к гражданам России. Интересно, что неподдельную благодарность российскому народу изъявил вчера не только президент, но и его первый помощник (формально находящийся сейчас в отпуске) Виктор Илюшин на пресс-конференции в РИА «Новости». По словам Илюшина, на вчерашней встрече Совета избирательного штаба со своим председателем Борисом Ельциным в работе штаба поставлена точка. Но поскольку почти тут же Илюшин опроверг собственное утверждение, речь скорее может идти о жирной запятой: сама структура президентской администрации может серьезно измениться. Подробнее — в материале “Ъ”.

25 июля Дело о коробке с деньгами Полмиллиона долларов ищут хозяина Главная военная прокуратура России не нашла состава преступления в действиях сотрудников спецслужб, задержавших 19 июня в Доме правительства активистов избирательного штаба Бориса Ельцина Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева. Об этом говорит то, что после проведения проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил о валютных операциях — сотрудники прокуратуры уверены, что коробка с деньгами была. Непонятно только, откуда она взялась: Лисовский и Евстафьев в один голос утверждают, что они ее в глаза не видели, а сотрудники спецслужб говорят, что у них-то ее и изъяли. Специальному корреспонденту “Ъ” Леониду Берресу удалось поговорить со многими участниками этого инцидента. Подробнее — в материале “Ъ”.