«Если большинство не придет, то победит меньшинство»
Что «Коммерсантъ» писал о выборах-1996 в год их проведения
3 июля 1996 года завершились первые президентские выборы в истории независимой России. Действующий глава государства Борис Ельцин, рейтинг которого в начале года не превышал 6%, благодаря активной агитации и поддержке крупного бизнеса, сумел вырвать победу у лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как “Ъ” освещал избирательную кампанию — в нашей подборке.
Президент России Борис Ельцин голосует на выборах-1996
Фото: DMITRY DONSKOY / AFP
24 января
Драма написана. Успех у зрителя зависит от игры актеров
Борис Ельцин точно выдерживает жанр предвыборной драмы: немного интриги, немного намеков, чуть-чуть политического лукавства. И очень много публичных действий, рассчитанных прежде всего на то, чтобы понравиться избирателям. Как они видятся обитателям Кремля.
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6 февраля
Предвыборные гастроли в швейцарских Альпах
Президент и основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб выполнил обещание уделить первостепенное внимание предстоящим в России президентским выборам. Внимание многочисленных гостей фокусировалось не столько на плановых мероприятиях вроде специальной сессии на тему «Россия: экономическая и политическая ситуация между двумя выборами», сколько на самих политиках, претендующих на кремлевский кабинет,— приехавших в Давос Григории Явлинском и Геннадии Зюганове. Купаясь в лучах славы, оба претендента не скупились на прореформистские речи, окончательно запутав западных коллег, тщетно пытавшихся найти в их позициях хотя бы три отличия. Досталось от бенефициантов и правительству.
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16 марта
Логика предвыборной кампании: лучше меньше, да лучше
Предвыборный штаб Бориса Ельцина к началу апреля должен завершить первый этап избирательной кампании — сбор подписей в поддержку своего кандидата. Между тем в процессе этой работы выявляются недостатки в организации самого штаба.
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17 апреля
Успели пятнадцать, сумеет — один
Вчера в 18:00 завершился первый этап избирательной кампании: в Центризбиркоме закрылись двери для желающих сдать не менее одного миллиона подписей в поддержку кандидатов в президенты. Как сообщили “Ъ” в Центризбиркоме, собранные подписи и другие необходимые для официальной регистрации документы вчера, в последний отведенный для этой процедуры день, сданы инициативными группами Галины Старовойтовой, Амана Тулеева, Вячеслава Ушакова, Юрия Власова и Льва Убожко.
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23 апреля
Бурные всходы озимых кандидатов
Круг желающих оказаться президентом РФ очерчен окончательно
Отчасти сходные предпосылки порождают сходные результаты — общение монарха со своим добрым народом, сопровождаемое немудрящими поучениями и умеренными благодеяниями. Де Голль как-то сказал своему министру: «Наверное, вам надоедает слышать от меня повторение одних и тех же фраз. Но что вы хотите? Люди ждут этого. Если бы я говорил другим языком, они были бы совершенно разочарованы». Ельцин ведет себя примерно так же — и по-своему успешен. В эту консервативно-монархическую предвыборную риторику антикоммунизм вплетается вполне органично. Главная проблема при переносе голлистской манеры на родную почву заключается в загадочной русской душе: смутьянство и верноподданничество представлены в ней одновременно, и одному Богу известно, что именно и в какой момент возобладает.
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22 мая
«Голосуй или проиграешь»
Все песни будут о главном
«Голосуй или проиграешь» — лозунг и название общероссийской информационно-познавательной кампании. Вчера в отеле Olimpic Penta генеральный продюсер кампании Сергей Лисовский, руководитель телевизионной части проекта Дмитрий Дибров, автор художественной концепции Юрий Боксер и гендиректор АОЗТ «Комсомольская правда» (информационный спонсор проекта) Виктор Шкулев изложили концепцию акции.
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1 июня
Программа президента
В случае победы Ельцина все так и будет
Во вчерашнем интервью пермскому телевидению Борис Ельцин признался, что прежде собирался обнародовать свою программу на митинге в Москве или в другом городе — или даже выступить с ней по центральному телевидению. «Я же посчитал, что сказать о программе следует в Перми. Ведь времени до выборов практически не остается. Кроме того, с этим городом меня многое связывает». Программа называется «Россия: человек, семья, общество, государство». Те, кто задавался вопросом, какую экономическую политику будет проводить Ельцин в случае своего повторного избрания, получили на этот вопрос довольно подробный ответ. Самое интересное, что почти все действительно будет именно так.
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13 июня
Предвыборные поездки Бориса Ельцина
На выборы — на коне и с шашкой
«Я дал вам свободу. Свободу выбора. Не ошибитесь, когда будете голосовать. Победа — только в первом туре!». Визит в Ростовскую область Борис Ельцин начал с выступления на старейшем ростовском стадионе, где проходил концерт «Голосуй или проиграешь!». Президент встретился с участниками трагических событий 1962 года, с местным казачеством, произнес речь на митинге на Соборной площади Новочеркасска и подписал Договор о разграничении полномочий между Центром и Ростовской областью.
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18 июня
Во втором туре будет тяжелее, чем в первом
«Исключена!» — отрезал Борис Ельцин в ответ на вопрос, возможна ли на выборах победа коммунистов, посоветовав россиянам не пропустить вечером футбольный матч Германия—Россия (закончившийся со счетом 3:0). «Мы уже победили: президент Ельцин осуществляет нашу программу»,— ответствовал Геннадий Зюганов на тот же вопрос.
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Из-за народной любви к огородам и закурить можно
В ночь с 16 на 17 июня в Москве было как минимум три места, где расположились соратники Бориса Ельцина по предвыборной борьбе. Но не все были доступны для прессы. Насколько наглухо был закрыт для прессы Кремль, настолько свободно можно было пройти в офис ИТАР-ТАСС, где обосновался пресс-центр Общероссийского движения общественной поддержки Бориса Ельцина. В еще одно закрытое для журналистов здание — «Президент-отель» — при некотором усилии проникнуть было все же можно.
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Потери и приобретения
«Самым острым вопросом пятидесятых годов был вопрос: кто потерял Китай? Если Борис Ельцин провалится на выборах, то жгучей проблемой девяностых будет ответ на вопрос: кто потерял Россию?» Эти слова, сказанные покойным экс-президентом США Ричардом Никсоном четыре года назад, очень точно отражают суть нынешнего момента. Сейчас, после того как Борис Ельцин с небольшим отрывом победил в первом туре президентских выборов, «болото» российской политики получило подтверждение реальности альтернативного курса, в возможность которого оно до сих пор не верило.
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21 июня
Президент выходит из окружения
Отправив в отставку вице-премьера Олега Сосковца, главу ФСБ Михаила Барсукова и начальника службы безопасности президента Александра Коржакова, которого считали тенью президента, Борис Ельцин подтвердил свою репутацию политика, готового на самые неожиданные и нетрадиционные шаги. С точки зрения его имиджа избавление от людей, которые часто дискредитировали президента,— шаг безусловно эффектный.
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22 июня
Борис Ельцин накануне второго тура
Дворцовой партии больше нет
При анализе ситуации, которая может сложиться наверху вокруг победившего Ельцина, политологи предполагали либо резкое усиление группировки «Коржаков, Сосковец и др.» — вплоть до узурпации власти, либо как минимум долгую и напряженную борьбу с этой дворцовой партией. Столь феерической гибели группировки не предполагал никто.
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26 июня
Кто, кому и сколько
Впервые в истории проведения выборов в России стали доступны подробные данные об источниках финансирования и расходовании средств в ходе предвыборных кампаний кандидатов в президенты. Подобный опыт на Западе существует уже давно. В частности, в США каждые четыре года периодические издания и компьютерная сеть Internet распространяют подобную статистику. Некоторые российские средства массовой информации уделили внимание лишь предварительным данным о ходе поступлений средств и расходах избирательных фондов кандидатов. Однако окончательный полный список юридических лиц и данные о частных взносах публикуется впервые журналом «Деньги».
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27 июня
Исторический выбор: тур второй
В лексикон современной российской политической жизни вчера введено новое слово — «предпарламент». Его употребил депутат Сергей Шахрай, комментируя вчерашний указ Бориса Ельцина о преобразовании Общественной палаты при президенте РФ в Политический консультативный совет (ПКС). В него предложено войти как партиям, представленным в Думе, так и не преодолевшим 5-процентный барьер (но представляющим около половины населения). Новый орган не меняет структуру и функции парламента, а будет проводить экспертизу законопроектов и нормативных актов и заниматься общественной деятельностью. Впрочем, слово «предпарламент» в истории российской уже звучало: созванный в октябре 1917 года его аналог был призван утвердить в обществе принцип компромисса и мирного пути развития. История пошла по иному — кровавому — пути.
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Зюганов протестует
Прокукарекал — а там хоть не рассветай
Вчера впервые за все время предвыборной кампании лидер оппозиции Геннадий Зюганов выступил с конкретным обвинительным заявлением в адрес властей, оформленным письменно и разосланным в соответствующие инстанции. Обращение, о котором кандидат в президенты рассказал на пресс-конференции, направлено Центризбиркому, палатам Федерального собрания, всем СМИ. Суть заявления в том, что Зюганов протестует против «противозаконного ведения предвыборной кампании Ельциным», конкретно — против того, что о нем, Зюганове, мало пишут и говорят хорошего.
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28 июня
Сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви
Вчера руководители российских телекомпаний ОРТ, ВГТРК и НТВ — Сергей Благоволин, Эдуард Сагалаев и Игорь Малашенко — выступили с совместным заявлением. Оно стало ответом на заявление Геннадия Зюганова, который 26 июня обвинил СМИ в разжигании социального противостояния, назвав перечисленных лиц «поджигателями гражданской войны».
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29 июня
Если большинство не придет, то победит меньшинство
В отличие от рейтингов, изменение которых во времени, как правило, невелико и прогнозируемо, явка избирателей всякий раз с большим трудом поддается прогнозу, ибо зависит от множества случайных причин. Даже таких, как погода или трансляция футбольного матча чемпионата Европы. Но именно явка может решить все. Так считают эксперты фонда «Общественное мнение» Владимир Лапкин и Владимир Пантин.
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Фотогалерея
Как прошли выборы президента РФ 1996 года
2 июля
Телеобращение Бориса Ельцина
Ошибется тот, кто ничего не сделает и останется дома
Вчера, за два дня до второго тура президентских выборов, прозвучало два обращения, адресованных избирателям России. Одно — президента России Бориса Ельцина, другое — главного организатора голосования, Центризбиркома.
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5 июля
Выборы-96: штаб Зюганова
Ах, зачем эта ночь...
Решающую ночь кандидат в президенты от народно-патриотического блока Геннадий Зюганов провел в привычной обстановке — в Думе, среди ближайших соратников по партии. Дума была закрыта для посторонних, и стратегам из КПРФ никто не мешал наблюдать за провалом своего кандидата. Однако признавать его поражение, несмотря на неутешительные сводки, они не хотели до последнего.
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Выборы-96: экономические прогнозы
От победы к...
В экономике, в отличие от политики, чудес не бывает. Возможно, поэтому экономические прогнозы так скучны. Борису Ельцину после переизбрания придется иметь дело со все той же экономикой и с теми же экономическими проблемами, что и прежде. Если страна и общество за последние месяцы пережили удивительную трансформацию, то об экономике этого не скажешь — качественные перемены затронули ее лишь в небольшой степени. Экономическая победа, в противоположность политической, может быть одержана только в долгосрочной перспективе. И уж никак не в этом году. Но у 1996 года есть шанс войти в историю как год великого перелома. На этот раз уже без кавычек.
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Выборы-96: социология
Власть полюбила обывателя, а он — ее
В России снова, как и на выборах 1993-го и 1995 годов, не обошлось без сюрпризов. Сюрпризы эти могут кое у кого породить желание в очередной раз пнуть отечественных социологов, которым, в отличие от сытых и благополучных, а потому до унылости точно прогнозируемых стран Запада, приходится иметь дело с загадочной русской душой. Однако, как бы это не казалось странным, итоги президентских выборов вообще и их второго тура в частности вполне убедительно показали, что даже несмотря на то, что прогнозы и результаты по-прежнему порой несколько расходятся, социология в России работает. И это — один из показателей того, что страна становится нормальной.
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Выборы-96: итоги агитационной кампании
Свита сыграла короля. Который не оказался голым
Во всех странах, где в последнее время прошли выборы, выиграла оппозиция. Кроме Албании. А теперь и кроме России. И если в Восточной Европе первую волну правых реформаторов уже успели сменить лидеры левого толка, то в России еще на четыре года остался антикоммунист Ельцин. Каков вклад в победу самого кандидата, а каков — его команды? Команда оценивает свой взнос скромно — всего в 10%, относя остальные 90% на счет достоинств незаурядной личности Ельцина. Так ли это?
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Выборы-96: случаи
Накануне выборов мы обратились к своим постоянным героям, деятелям российской культуры, с вопросом: «Что забавного, курьезного или просто запоминающегося видели вы по телевизору, на улице, у себя дома в период предвыборной кампании?» Большинство ответило, что текущий момент к подобным воспоминаниям не располагает. Другие ответы мы публикуем.
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6 июля
Пресс-конференция Анатолия Чубайса
Поле политической битвы после победы
В первый день подсчета голосов один из руководителей президентского предвыборного штаба ввел в российский политический лексикон американский термин «landslide». Так в Штатах именуют победу на общенациональных выборах в большинстве регионов и с большим перевесом. Поскольку landslide Бориса Ельцина состоялась, то пора, видимо, вводить в обиход и другой типично американский термин — «spoils system». Перевести его абсолютно точно значительно труднее. В исторической литературе его принято переводить так: «система добычи». И означает он распределение должностей победителем на президентских выборах в пользу тех, кто на эту победу работал. Проблему анализирует Георгий Бовт.
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Выборы-96: реакция мира
Страх миновал, осталась сильная озабоченность
Известие о победе Бориса Ельцина во втором туре президентских выборов мир воспринял с нескрываемым облегчением — коммунистическая Россия с ядерными арсеналами не устраивала никого. В Кремль идут поздравительные звонки и телеграммы, приветствующие победу Ельцина и торжество демократии. Однако в восторженных здравицах уже слышны нотки беспокойства за дальнейшую судьбу российских реформ.
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10 июля
Выборы-96: ЦИК объявляет итоги
Спорить еще можно, но переспорить — уже нет
Центризбирком вчера официально объявил имя всенародно избранного президента России. Данные, полученные ЦИКом на основе полученных протоколов от избиркомов со всей страны, не отличаются или почти не отличаются от предварительных электронных — за Бориса Ельцина проголосовало 53,8% избирателей, за Геннадия Зюганова — 40,3%. По закону победитель — Борис Ельцин — должен вступить в должность 9 августа, через 30 дней после официального объявления результатов голосования.
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11 июля
Борис Ельцин обновляет администрацию
Выборы — кому точка, а кому и запятая...
Для Кремля выборы закончились вчера: спустя сутки после объявления ЦИКом официальных результатов Борис Ельцин выступил с телеобращением к гражданам России. Интересно, что неподдельную благодарность российскому народу изъявил вчера не только президент, но и его первый помощник (формально находящийся сейчас в отпуске) Виктор Илюшин на пресс-конференции в РИА «Новости». По словам Илюшина, на вчерашней встрече Совета избирательного штаба со своим председателем Борисом Ельциным в работе штаба поставлена точка. Но поскольку почти тут же Илюшин опроверг собственное утверждение, речь скорее может идти о жирной запятой: сама структура президентской администрации может серьезно измениться.
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25 июля
Дело о коробке с деньгами
Полмиллиона долларов ищут хозяина
Главная военная прокуратура России не нашла состава преступления в действиях сотрудников спецслужб, задержавших 19 июня в Доме правительства активистов избирательного штаба Бориса Ельцина Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева. Об этом говорит то, что после проведения проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил о валютных операциях — сотрудники прокуратуры уверены, что коробка с деньгами была. Непонятно только, откуда она взялась: Лисовский и Евстафьев в один голос утверждают, что они ее в глаза не видели, а сотрудники спецслужб говорят, что у них-то ее и изъяли. Специальному корреспонденту “Ъ” Леониду Берресу удалось поговорить со многими участниками этого инцидента.
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30 июля
Второй срок президента
Президент вступает в должность. Это событие представлялось бы весьма значительным, если бы вступающий в должность человек не управлял страной последние пять лет. Но Борис Ельцин переизбран, и это как-то снижает в глазах общества значение предстоящей инаугурации. И совершенно напрасно, потому что летом 1996 года в России избран очередной президент. Он пришел к власти, уверяя всех и каждого, что он — президент всех россиян. Какова же Россия, которую получил Ельцин?
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