Главные новости за 25 июня. Ростов-на-Дону и область

С территории Ростовской области с 15 по 19 июня в морских пунктах пропуска досмотрели 2,9 тыс. т подсолнечного шрота, предназначенного для вывоза в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В Ростовской области до 2030 года реконструируют Донской осетровый завод, до 2029 года — Аксайско-Донской рыбоводный завод. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба Азово-Донского филиала ФГБУ Главрыбвод.

ООО «Мелт» к концу 2027 года запустит в Ростовской области сталелитейный комплекс на базе металлургического завода, ранее принадлежавшего финансово-промышленной группе МАИР и прекратившего работу в 2009 году. Общий объем вложений в проект составляет 3,1 млрд руб., из которых 2,73 млрд руб. — собственные средства инвестора.

Претензия АО «ББР Банк» к производителю радиаторов из Новочеркасска ООО «Форте Пром Гмбх» на 1 млрд руб. включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Информация размещена в ЕФРСБ.

В первой половине 2026 года в Ростовской области общий объем средств, привлеченных гражданами на депозиты и счета, составил 50 млрд руб. Об этом сообщили в Ростовском региональном филиале Россельхозбанка. Здесь подчеркнули, что дончане стали чаще выбирать накопительные счета вместо традиционных банковских депозитов.

Министерство транспорта Ростовской области изучает возможность возобновления грузового движения до аэропорта Платов, который не работает с февраля 2022 года. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» заявила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, арест будет действовать до 23 сентября. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказался рассматривать повторно поданные кассационные жалобы адвокатов бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, который был осужден к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей. Об этом заявила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова раскрыла механизм финансирования Темерницкого скоростного диаметра, реализация которого обсуждается уже почти два десятилетия, а суммарный объем вложений оценивается в 40 млрд руб., заявила чиновница на пресс-конференции в «Интерфаксе».