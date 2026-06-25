В Ростовской области реконструируют два рыбоводных завода до 2030 года

В Ростовской области до 2030 года реконструируют Донской осетровый завод, до 2029 года — Аксайско-Донской рыбоводный завод. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба Азово-Донского филиала ФГБУ Главрыбвод.

На осетровом заводе построят личиночный летний цех, реконструируют головное водозаборное сооружение и здание котельной. Работы профинансируют за счёт субсидий из федерального бюджета.

На Аксайско-Донском рыбоводном заводе планируется реконструкция рыбоводных прудов, магистрального канала и водосбросных каналов. Помимо этого, возведут административно-бытовой корпус с инкубационными цехами, навес бассейнового цеха и газовую котельную. Источником финансирования также станет федеральный бюджет.

Мария Хоперская