ООО «Мелт» вложит 3,1 млрд рублей в сталелитейный комплекс в Ростовской области

ООО «Мелт» к концу 2027 года запустит в Ростовской области сталелитейный комплекс на базе металлургического завода, ранее принадлежавшего финансово-промышленной группе МАИР и прекратившего работу в 2009 году. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в правительстве Ростовской области.

Сейчас на предприятии строится кислородная станция, необходимая для поддержания оптимального технологического режима. Выполнено технологическое присоединение электроустановок максимальной мощностью 34 МВт, получены технические условия на присоединение электроустановок второй очереди, ведётся проектирование реконструкции подстанции.

В рамках первого этапа реконструирована производственная площадка, получены все необходимые заключения и разрешения на строительство, обеспечено подключение к сетям электроснабжения, выполнены врезка в городские сети и монтаж внутриплощадочных сетей газоснабжения. В дальнейшем инвестор намерен реконструировать прокатный стан и восстановить железнодорожный подъездной путь для улучшения логистики предприятия.

Общий объем вложений в проект составляет 3,1 млрд руб., из которых 2,73 млрд руб. — собственные средства инвестора. По данным на конец третьего квартала 2025 года, предприятие освоило 2,6 млрд руб., следует из реестра инвестиционных проектов Красносулинского района. После запуска комплекса планируется создать 500 рабочих мест.

Мощность комплекса составит 720 тыс. тонн литой заготовки в год. Завершение проекта запланировано на четвертый квартал 2027 года.

Мария Хоперская