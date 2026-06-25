Ростовская область экспортировала 2,9 тысячи тонн кормов в Турцию
С территории Ростовской области с 15 по 19 июня в морских пунктах пропуска досмотрели 2,9 тыс. т подсолнечного шрота, предназначенного для вывоза в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
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Специалисты ведомства отобрали пробы корма для лабораторных испытаний на соответствие требованиям страны-импортера. Исследования провели в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.
Нарушений ветеринарного законодательства при проверке груза не установлено.