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Ростовская область экспортировала 2,9 тысячи тонн кормов в Турцию

С территории Ростовской области с 15 по 19 июня в морских пунктах пропуска досмотрели 2,9 тыс. т подсолнечного шрота, предназначенного для вывоза в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Специалисты ведомства отобрали пробы корма для лабораторных испытаний на соответствие требованиям страны-импортера. Исследования провели в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

Нарушений ветеринарного законодательства при проверке груза не установлено.

Константин Соловьев

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