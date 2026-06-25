Ростовская область экспортировала 2,9 тысячи тонн кормов в Турцию

С территории Ростовской области с 15 по 19 июня в морских пунктах пропуска досмотрели 2,9 тыс. т подсолнечного шрота, предназначенного для вывоза в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Специалисты ведомства отобрали пробы корма для лабораторных испытаний на соответствие требованиям страны-импортера. Исследования провели в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

Нарушений ветеринарного законодательства при проверке груза не установлено.

Константин Соловьев