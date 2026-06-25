Минтранс Ростовской области рассматривает восстановление грузового движения до Платова

Министерство транспорта Ростовской области изучает возможность возобновления грузового движения до аэропорта Платов, который не работает с февраля 2022 года. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» заявила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Мы сейчас рассматриваем вопрос восстановления комплекса на аэропорт Платов. На данный момент там приостановлено грузовое движение», — сообщила она.

По словам Беликовой, на следующий плановый период намечена масштабная проектная проработка оставшихся сегментов ростовского транспортного кольца, в том числе перепроектирование направления Ростов — Новошахтинск. В 2026 году завершится проектирование Щепкинского въезда в Ростов, а на следующий год аналогичные работы запланированы по Темерницкому въезду.

Мария Хоперская