Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей. Об этом заявила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По ее словам, ситуация напоминает ажиотажный спрос на гречку, который наблюдался несколько лет назад.

«К сожалению, мы сегодня с вами сталкиваемся с такой ситуацией. Если помните, энное количество лет назад была история, когда все массово скупали гречку. Вот сегодня с топливом происходит примерно такая же история», — резюмировала госпожа Беликова.

Мария Хоперская