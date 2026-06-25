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Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей

Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей. Об этом заявила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По ее словам, ситуация напоминает ажиотажный спрос на гречку, который наблюдался несколько лет назад.

«К сожалению, мы сегодня с вами сталкиваемся с такой ситуацией. Если помните, энное количество лет назад была история, когда все массово скупали гречку. Вот сегодня с топливом происходит примерно такая же история», — резюмировала госпожа Беликова.

Мария Хоперская

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