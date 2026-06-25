Кредитор новочеркасского ООО «Форте Пром Гмбх» потребовал 1 млрд рублей

Претензия АО «ББР Банк» к производителю радиаторов из Новочеркасска ООО «Форте Пром Гмбх» на 1 млрд руб. включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Информация размещена в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основанием для возникновения требования АО «ББР Банк» стал договор поручительства по обязательствам ООО «Форте Пром Гмбх» по полученному в марте 2025 года кредиту.

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения за должником 15 июня 2026 года. Временным управляющим утвержден Александр Крылов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Пром Гмбх» зарегистрировано 5 февраля 2010 года в Новочеркасске. Компания занимается выпуском радиаторов. Учредителями являются Сергей Белоусов, Александр Денисов и Роман Винокуров. В 2025 году выручка компании выросла на 29% — до 6 млрд руб. При этом чистый убыток организации превысил 7,2 млрд руб.

Наталья Белоштейн