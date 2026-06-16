Главные новости за 16 июня. Кубань, Крым, Адыгея

С 10:00 сеть АЗС «АТАН» в Севастополе и пригороде перешла на свободную продажу бензина АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100 и дизеля Ultra на восьми станциях, но с сохранением лимита 20 литров на машину и запретом на заправку канистр. При этом на заправках «ТЭС» топливо пока отпускают по QR-кодам, кроме двух станций на трассе «Таврида», где также действует свободная продажа, а дизель Ultra доступен без ограничений на всех АЗС этой сети.

В станице Полтавской Краснодарского края ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший ночью из-за падения обломков БПЛА, для тушения привлекли 63 человека и 21 единицу техники. По данным Минобороны, за ночь над краем, Крымом и другими регионами сбили 172 беспилотника.

В Крымском районе готовятся к эвакуации жителей хутора Урма и села Гвардейское из-за паводка: вода из прорана продолжает поступать на земли и приближаться к населенным пунктам, для защиты ведутся земляные работы и откачка мощными насосами. Режим ЧС в районе действует с 15 июня, на месте работают экстренные службы, казаки и администрация, чтобы отвести воду и снизить уровень в каналах.

В Краснодарском крае за первые пять месяцев 2026 года работодатели опубликовали более 4,4 тыс. вакансий для курьеров и почтальонов. Медианная предлагаемая заработная плата для этих специалистов составила 181,4 тыс. руб.

В результате ночной атаки БПЛА в Славянском районе повреждены два частных дома и был пожар в огороде, а в Калининском районе повредили газопровод за хутором Журавлевка, который уже восстановили, пострадавших нет. На фоне сохраняющейся угрозы в крае действуют меры безопасности, а жителей призывают не публиковать фото и видео с мест происшествий и следить за официальными сообщениями.