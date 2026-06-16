В Севастополе восемь АЗС «АТАН» открыли свободную продажу топлива

Сеть АЗС «АТАН» введет свободную продажу бензина марок АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100 и дизельного топлива Ultra на восьми станциях в Севастополе и пригороде с 10:00 при сохранении ограничения в 20 л на машину. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 10:00 сеть АЗС «АТАН» отменила продажу топлива по QR-кодам на восьми заправочных станциях. В свободном доступе находятся бензин АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100.

Топливо реализуют по следующим адресам: АЗС 60, Качинское шоссе, 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra); АЗС 68, улица Горпищенко, 155 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); АЗС 82, Камышовое шоссе, 7В (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100); АЗС 84, Столетовский проспект, 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); АЗС 161, Гончарное, улица Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); АЗС 167, Балаклава, улица Новикова, 51б (АИ-92); АЗС 168, Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (АИ-92).

На станциях сети «ТЭС» топливо сегодня отпускают по QR-кодам. Исключение составляют две АЗС-близнеца на трассе «Таврида» (Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1 и 3), где также действует свободная продажа. На всех заправках «ТЭС» свободно реализуют дизельное топливо Ultra.

Водитель может приобрести не более 20 л на одно транспортное средство. Наполнять канистры по-прежнему запрещено.

Алина Зорина