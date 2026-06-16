Кубанским курьерам начали предлагать более 180 тысяч рублей

В Краснодарском крае за первые пять месяцев 2026 года работодатели опубликовали более 4,4 тыс. вакансий для курьеров и почтальонов. Как рассказали «Ъ-Кубань» представители рекрутингового портала hh.ru, медианная предлагаемая заработная плата для этих специалистов составила 181,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года зарплатные предложения выросли на 26,7 тыс. руб., или на 17%. За пять лет рост оказался четырехкратным. В январе—мае 2021 года медианная зарплата курьеров на Кубани составляла 46,2 тыс. руб. Таким образом, за этот период показатель увеличился на 135,2 тыс. руб.

Наибольшая доля вакансий для курьеров и почтальонов в 2026 году пришлась на Краснодар — 23% от общего объема предложений в регионе. Сочи и Новороссийск заняли по 15%. Годом ранее структура распределения выглядела иначе: на Краснодар приходилось 38% вакансий, на Сочи — 21%, на Новороссийск — 1%.

В 2021 году рынок был еще более сконцентрирован в краевом центре. Тогда 69% вакансий для курьеров размещали в Краснодаре, еще 20% — в Сочи.

Директор hh.ru в регионах Марина Качанова отметила, что за последние пять лет требования к курьерам заметно изменились. Если в 2021 году работодатели в основном искали ответственных и коммуникабельных сотрудников, то теперь ключевым фактором стала цифровая грамотность.

По данным hh.ru, количество упоминаний операционных систем в вакансиях выросло на 40%, а навыков поиска информации в интернете — на 140%. Работодатели также начали чаще требовать умение работать с конкретными сервисами доставки и цифровыми платформами.

В hh.ru отмечают, что современный курьер должен уверенно пользоваться мобильными приложениями, навигацией и системами учета. При этом требования к личным качествам сохранились, однако цифровые навыки стали одним из основных критериев при отборе кандидатов.

Изменения произошли и в скорости закрытия вакансий. По данным опроса hh.ru, за последние 6–12 месяцев 33% компаний, использующих HR-автоматизацию, начали быстрее закрывать вакансии. Еще 32% работодателей сохранили ранее достигнутый высокий темп найма.

Среди факторов, ускоривших подбор персонала, работодатели назвали использование новых цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили 28% участников опроса. Еще 24% отметили рост числа релевантных откликов, а 15% — сокращение времени внутренних процедур найма.

В hh.ru подчеркнули, что цифровые инструменты позволяют автоматизировать рутинные процессы, ускорять проверку кандидатов и быстрее принимать решения при подборе персонала.

Мария Удовик