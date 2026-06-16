В Славянском и Калининском районах Кубани после атаки БПЛА зафиксировали повреждения

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения зафиксировали в двух муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

В Славянском районе повреждения получили два соседних частных дома. В одном домовладении повредили кровлю, в другом — стену. После падения обломков произошло возгорание в огороде одного из участков. Огонь оперативно потушили до прибытия подразделений пожарной охраны.

Еще одно происшествие зафиксировали в Калининском районе. Там после атаки беспилотников повредили газопровод за хутором Журавлевка. Специалисты восстановили объект в кратчайшие сроки. В настоящее время газоснабжение функционирует в штатном режиме.

По предварительным данным, в обоих муниципалитетах погибших и пострадавших нет. На местах продолжают работать профильные службы и специалисты оперативного реагирования.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников в Краснодарском крае продолжают действовать меры безопасности и ограничения на распространение информации, связанной с последствиями атак и работой систем противовоздушной обороны. Жителей региона неоднократно призывали не публиковать фотографии и видеозаписи с мест происшествий, а также не распространять сведения о расположении объектов критической инфраструктуры и действиях специальных служб.

В последние дни силы ПВО регулярно отражают атаки беспилотников над территориями Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. На фоне угроз в регионе периодически вводят сигналы оповещения, а также временные ограничения на работу аэропортов и отдельных объектов транспортной инфраструктуры.

Оперативные службы Кубани продолжают мониторинг обстановки. Жителям региона рекомендуют следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности.

Мария Удовик