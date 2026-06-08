Инвестиции в будущее

На полях Петербургского международного экономического форума—2026 делегация Ростовской области заключила инвестиционные соглашения почти на 77 млрд руб. Это на 63,3% меньше, чем годом ранее. На прошедшем форуме сделки были заключены в сфере дорожного и жилого строительства, а также в сфере связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Власти Ростовской области и компания «Темерницкий скоростной диаметр» подписали документ о строительстве новой автомобильной дороги. Примерный объем инвестиций в проект составит 40 млрд руб.

В Аксае в течение ближайших 11 лет построят 199 тыс. кв. м жилья. В рамках ПМЭФ—2026 губернатор Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев подписали соответствующее соглашение. Инвестор планирует вложить в строительство 21,7 млн руб.

В развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов в Ростовской области вложат 2 млрд руб. до 2030 года. Проект в регионе реализуют АО ГК «Сервис-Телеком» и АО «ЭР-Телеком Холдинг».

ОАО «Молочный завод Мясниковский» ( входит в ГК «Белый Медведь») инвестирует в увеличение производственных мощностей. Инвестор подписал соглашение с региональным правительством. Сумма инвестиций в проект составит 1,2 млрд руб.

Инвестор закупит оборудование для центральной горбольницы в Каменске-Шахтинском на сумму 4,6 млн руб. Такое соглашение в рамках форума подписали власти Ростовской области и ВТБ.

Госкорпорация «Росатом» и власти региона в рамках Петербургского международного экономического форума продлили договор о сотрудничестве до 2031 года.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и директор АО «Группа 1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о внедрении IT-решений в бюджетный процесс региона.

Донской регион заключил соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах. Госкомпания возьмет на себя ремонт и обслуживание дорог, а также комплексное развитие прилегающих территорий. Договор рассчитан до 31 декабря 2029 года.