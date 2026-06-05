В развитие связи и цифровых сервисов в Ростовской области вложат 2 млрд рублей

В Ростовской области в развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов намерены вложить более 2 млрд руб. до 2030 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замгубернатора региона Алексей Господарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соответствующие соглашения подписаны на полях ПМЭФ-2026. Перспективы взаимодействия власти региона обсудили с гендиректором АО ГК «Сервис-Телеком» Николаем Бердиным и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым.

Партнерство с «Сервис Телеком» нацелено на улучшение качества связи в отдаленных и труднодоступных районах Дона. «ЭР Телеком Холдинг» планирует расширять компоненты системы «Безопасный город», внедрять проект «Безопасный двор», развивать городскую сеть Wi Fi и навигационные системы.

Наталья Белоштейн