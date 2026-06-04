Ростовская область и «Автодор» договорились о развитии дорожной инфраструктуры

Ростовская область заключила соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах. В рамках этого партнерства госкомпания возьмет на себя не только ремонт и обслуживание дорог, но и комплексное развитие прилегающих территорий. Договор был подписан на ПМЭФ-2026 и рассчитан до 31 декабря 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Основным аспектом соглашения будет согласование региональных планов территориального развития с инфраструктурными инициативами «Автодора». Это позволит создать благоприятные условия для размещения новых промышленных зон, транспортно-логистических центров и объектов придорожной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания грузовых и туристических потоков.

В рамках партнерства планируется обмен знаниями по использованию цифровых технологий и специализированного программного обеспечения. Также будет вестись совместная работа над созданием стратегий развития придорожной инфраструктуры и городских территорий, включая Аксайский район. Особое внимание уделят анализу транспортной доступности для будущих промышленных объектов и новых жилых комплексов.

Также участники соглашения намерены работать в объединенных рабочих группах и внедрять комплексные подходы к освоению территорий вдоль скоростных платных дорог.

Наталья Белоштейн