Инвестиции в Ростовскую область по итогам ПМЭФ-2025 составят 210 млрд рублей

Ростовская область по итогам ПМЭФ-2025 заключила 20 соглашений на сумму около 210 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Соглашения касаются проектов модернизации инфраструктуры городов (в частности – Волгодонска), развития промышленности и запуска новых производств по сельхозпереработке.

Кроме того, будут реализованы инициативы в следующих сферах: ИТ-сектор, связь, транспортное сообщение, логистика, а также комплексное развитие территорий.

Мария Хоперская