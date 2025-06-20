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Инвестиции в Ростовскую область по итогам ПМЭФ-2025 составят 210 млрд рублей

Ростовская область по итогам ПМЭФ-2025 заключила 20 соглашений на сумму около 210 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Соглашения касаются проектов модернизации инфраструктуры городов (в частности – Волгодонска), развития промышленности и запуска новых производств по сельхозпереработке.

Кроме того, будут реализованы инициативы в следующих сферах: ИТ-сектор, связь, транспортное сообщение, логистика, а также комплексное развитие территорий.

Мария Хоперская

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