«Росатом» и Ростовская область продлили соглашение до 2031 года

Госкорпорация «Росатом» и администрация Ростовской области в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня продлили договор о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор региона Юрий Слюсарь и глава Росатома Алексей Лихачев.

Действие соглашения, заключенного в 2015 году, решено продлить еще на пять лет, до 2031 года. Ключевым пунктом документа названо совместное развитие Волгодонска — города, который является спутником Ростовской АЭС.

В рамках обновленных договоренностей в ближайшие годы в городе атомщиков запланировано проведение капитального ремонта учреждений образования, повышение уровня медицинских услуг, благоустройство общественных зон и дорожной сети. Кроме того, средства предполагается направить на поддержку комплекса «Умный город Волгодонск».

Мария Хоперская