Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ приобретет для ЦГБ в Каменске-Шахтинском оборудование на 4,6 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году ВТБ и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Документ предусматривает развитие экономики региона, внедрение цифровых сервисов и помощь учреждениям социальной сферы. Особое внимание уделено социальным проектам. Банк приобретет оборудование для центральной городской больницы в Каменске-Шахтинском на сумму 4,6 млн руб.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд