ВТБ приобретет для ЦГБ в Каменске-Шахтинском оборудование на 4,6 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году ВТБ и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Документ предусматривает развитие экономики региона, внедрение цифровых сервисов и помощь учреждениям социальной сферы. Особое внимание уделено социальным проектам. Банк приобретет оборудование для центральной городской больницы в Каменске-Шахтинском на сумму 4,6 млн руб.

Мария Хоперская