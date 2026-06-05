Трое аффилированных с семьей Хахалевой соответчиков признали иск Генпрокуратуры РФ

В Краснодаре трое соответчиков по антикоррупционному делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой признали исковые требования Генпрокуратуры РФ. Речь идет об Андрее Плетене, Татьяне Михайлик и Дмитрии Левченко, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе заседания Октябрьского районного суда представитель Андрея Плетеня заявил, что его доверитель являлся номинальным владельцем активов. По словам адвоката, имущество на него оформлял сын экс-судьи Кирилл Хахалев, а сам господин Плетень работал у него водителем.

Документы о признании исковых требований также представили представители Татьяны Михайлик и Дмитрия Левченко. Ранее часть требований Генпрокуратуры РФ признал бывший супруг Елены Хахалевой Роберт Хахалев. Остальные ответчики продолжают оспаривать иск.

Одновременно суд рассмотрел ходатайства соответчика Эдварда Карабахцяна. Его представитель сообщил, что в Арбитражный суд Краснодарского края подан отдельный иск о признании недействительным договора мены недвижимости, ранее принадлежавшей Кириллу Хахалеву. По версии заявителя, при заключении сделки ему не сообщили о возможном коррупционном происхождении имущества.

Защита просила выделить требования в отношении господина Карабахцяна в отдельное производство и приостановить рассмотрение антикоррупционного иска до завершения арбитражного спора. Суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств.

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства имущества Елены Хахалевой, ее родственников и аффилированных лиц. В рамках дела арест наложен на активы самой экс-судьи, ее бывшего мужа Роберта Хахалева, матери, сестры Наталии Хахалевой, а также связанных с ними лиц.

После уточнения исковых требований к делу привлечены 22 соответчика. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, информация касается лиц, которые могли выступать номинальными держателями активов и участвовать в легализации имущества, происхождение которого Генпрокуратура считает коррупционным.

Как писал «Ъ-Кубань», в ходе рассмотрения антикоррупционного иска об обращении в доход государства имущества семьи Хахалевых представители Генпрокуратуры РФ заявили, что обучение бывшей судьи Арбитражного суда Кубани Наталии Хахалевой было оплачено лицами из окружения человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии.

Анна Гречко