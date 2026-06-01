Экс-супруг Елены Хахалевой признал имущественные исковые требования ГП

Роберт Хахалев частично признал требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с делом его бывшей жены — экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Выражаю свое намерение не возражать против обращения в доход государства объектов, готов добровольно передать указанное имущество в доход РФ и не обжаловать состоявшееся решение»,— огласил позицию Роберта Хахалева его адвокат.

Роберт Хахалев согласился на конфискацию объектов, зарегистрированных на него самого, бывшую супругу Елену Хахалеву, ее сестру Наталию Хахалеву, их мать Ольгу, сына Кирилла Хахалева, Левизу Меситскую, Олега Шпака и Ирину Гилан. Исключение составляет лишь объект, где он проживает. Однако экс-супруг судьи просит суд не обращать в доход государства имущество других ответчиков, которые приобретали активы у него в рамках возмездных сделок или иным образом связаны с ним.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об уточнении исковых требований по антикоррупционному гражданскому делу. К процессу привлечены 22 соответчика, включая номинальных держателей активов семьи и участников легализации нажитого коррупционным путем имущества. В качестве третьих лиц к делу привлечены четыре юридических лица.

Алина Зорина