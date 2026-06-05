Генпрокуратура РФ: обучение экс-судьи Хахалевой оплатили представители криминалитета

В ходе рассмотрения антикоррупционного иска об обращении в доход государства имущества семьи Хахалевых представители Генпрокуратуры РФ заявили, что обучение бывшей судьи Арбитражного суда Кубани Наталии Хахалевой было оплачено лицами из окружения человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии. Об этом стало известно на заседании Октябрьского районного суда Краснодара, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как передает издание, истец ходатайствовал о приобщении к материалам дела сведений из образовательного учреждения, касающихся оплаты обучения Наталии Хахалевой, а также информации о лицах, внесших платежи.

«Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение Хахалевой Наталии. Просим приобщить сведения о лицах, которые произвели эту оплату. Это близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии»,— заявил представитель Генпрокуратуры в суде.

Речь идет о деле об обращении в доход РФ имущества семьи Хахалевых и аффилированных лиц. В ходе заседания представители надзорного ведомства также представили протоколы допросов и рассекреченные материалы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Наталия Хахалева является сестрой бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Ранее Генпрокуратура РФ инициировала судебное разбирательство, связанное с происхождением активов семьи и связанных с ней лиц.

Как писал «Ъ-Кубань», Роберт Хахалев частично признал требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, связанного с делом его бывшей жены — экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Анна Гречко