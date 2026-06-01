Главные новости за 1 июня. Сочи

Арктическое вторжение в начале июня может привести к ухудшению погоды на юге России и в акватории Черного моря с обильными дождями и даже снегопадами в горах. Это способно отсрочить начало полноценного купального сезона на черноморском побережье до середины или конца июня, тогда как Азовское море прогреется быстрее.

С начала 2026 года Сочи посетили около 2,4 млн туристов, а максимальный поток ожидается в июле. К пиковому сезону на трассе А-147 планируют снять реверсивные схемы движения, а межведомственная рабочая группа продолжит работу по распределению пассажиропотока и размещению туристов в случае сбоев аэропорта.

Руководителя управляющей компании осудили за то, что в 2022–2024 годах он незаконно премировал себя на 1,8 млн руб., а в 2023 году числился инженером, но не работал и таким образом получил более 146 тыс. руб. зарплаты. Сначала он отрицал вину, но в прениях раскаялся.

МУП «Сочитеплоэнерго» опубликовало график плановых ремонтов котельных на июнь 2026 года. Котельную №8 остановят с 16 по 18 июня (улицы Клубничная и Санаторная), а котельную №14 — с 15 по 22 июня, что затронет десятки домов на улицах Войкова, Гагарина, Горького, Курортном проспекте и других адресах.

Ежедневный мониторинг береговой полосы и акватории, который проводят 30 специалистов, включая сотрудников районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторов пляжных зон, не выявил загрязнений. За акваторией, в свою очередь, следят патрульные суда ГИМС МЧС России — нарушений также не зафиксировано.