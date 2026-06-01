Генерального директора УК в Сочи осудили за хищение 2 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор 52-летнему генеральному директору ООО «УК "РЭУ-17"». Мужчина признан виновным по статьям о злоупотреблении полномочиями и присвоении с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год осужденный, занимая должность руководителя управляющей компании, незаконно премировал себя на сумму более 1,8 млн руб. Отмечается, что такие действия ухудшили финансовое состояние организации.

Кроме того, с января по октябрь 2023 года обвиняемый, числясь инженером первой категории, фактически не выполнял трудовые обязанности, но получал зарплату и другие выплаты. Таким способом он похитил свыше 146 тыс. руб., принадлежащих компании.

В ходе расследования и судебного процесса подсудимый отрицал вину, однако во время прений сторон выразил раскаяние.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Сочи назначил виновному 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства. Также на протяжении двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации. Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен.

