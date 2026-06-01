Сочи принял 2,4 млн туристов с начала 2026 года

Глава Сочи Андрей Прошунин провел расширенное заседание городского оперативного штаба, посвященное подготовке и проведению летнего курортного сезона 2026 года. Участники совещания обсудили готовность городской инфраструктуры к приему отдыхающих, вопросы санитарной безопасности, а также меры по обеспечению антитеррористической защищенности курорта, сообщил глава курорта в своем Telegram-канале.

С начала 2026 года Сочи уже посетили около 2,4 млн туристов. В настоящее время на территории курорта одновременно находятся порядка 133 тыс. человек. Средняя загрузка средств размещения составляет 75%. Традиционно максимальный туристический поток ожидается в июле.

Как сообщили представители ФКУ Упрдор «Черноморье», к началу пикового сезона на федеральной трассе А-147, ведущей к курорту, планируется снять действующие реверсивные схемы движения. Кроме того, межведомственная рабочая группа с участием представителей аэропорта и гостиничного бизнеса продолжит работу по оперативному распределению пассажиропотока и размещению туристов в случае временной приостановки работы аэропорта. Опыт Сочи в этой сфере ранее рекомендовали другим аэропортам юга России на уровне Министерства транспорта РФ.

Отдельное внимание на заседании уделили готовности санаторно-курортного комплекса и пляжной инфраструктуры. Одним из ключевых вопросов стала антитеррористическая безопасность. В настоящее время пляжные территории находятся под круглосуточной охраной. На курорте установили более 2 тыс. камер видеонаблюдения, из которых свыше 500 интегрировали в систему «Безопасный город».

Также специалисты отработали алгоритмы эвакуации отдыхающих и разместили необходимые указатели для действий при сигнале «Внимание всем». На четырех центральных пляжах уже установили новые модульные посты полиции. До 15 июня аналогичный объект планируется открыть на пляже «Багратион» в Лазаревском районе.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Максим Кузнецов сообщил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте остается стабильной. По его словам, специалисты уже исследовали более 1 тыс. проб морской воды. Все микробиологические показатели соответствуют установленным нормативам, а следов нефтепродуктов в акватории не выявили.

Мария Удовик