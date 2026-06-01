В Сочи не обнаружили загрязнений пляжей и моря
В Сочи специалисты ежедневно контролируют экологическое состояние пляжей и не выявили загрязнений береговой полосы и морской акватории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
30 специалистов ежедневно контролируют ситуацию и не выявили загрязнений береговой полосы и акватории моря. Берег осматривают сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон.
Отмечается, что за акваторией следят патрульные суда ГИМС МЧС России.