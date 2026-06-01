Старт купального сезона на Черном море состоится не раньше второй половины июня

Арктическое вторжение может повлиять на погодные условия на юге России и в акватории Черного моря в начале июня. Как рассказала «Ъ-Сочи» член Экспертного совета по особо охраняемым природным территориям Краснодарского края и межрегионального Экспертного совета РФ по заповедному делу Юлия Набережная, поступление холодных воздушных масс способно привести к существенному ухудшению погодных условий, усилению осадков и понижению температуры воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Специалист отмечает, что при реализации такого сценария в ряде районов юга страны возможны обильные дожди. В горных территориях не исключаются снегопады. Окончательные параметры погодной ситуации будут уточняться по мере приближения прогнозируемого периода, однако уже сейчас синоптики обращают внимание на вероятность влияния арктического воздуха на регион.

Погодные условия могут сказаться и на сроках начала полноценного купального сезона. По оценке госпожи Набережной, Азовское море традиционно прогреется быстрее и первым достигнет комфортных для отдыха температур. При этом на черноморском побережье вода может оставаться прохладной значительно дольше.

Синоптики полагают, что любителям отдыха на Черном море, вероятно, придется ждать комфортной температуры воды до середины июня. В отдельных районах побережья благоприятные условия для продолжительных купаний могут сформироваться только к концу первого летнего месяца.

В Сочи май прошел с температурными особенностями. Средняя температура месяца формировалась ниже климатической нормы из-за холодного начала весны. При норме 16,6 градуса отклонение составляло около 1,4 градуса в сторону понижения.

По предварительным оценкам, к старту летнего сезона температура морской воды у побережья Сочи достигнет значений, которые подойдут для непродолжительных купаний. Вода останется достаточно бодрящей, однако будет приемлемой для кратковременного пребывания в море.

Синоптики подчеркивают, что прогноз носит предварительный характер. Оценка масштабов возможного арктического вторжения и его влияния на погодные условия юга России будет уточняться по мере поступления новых метеорологических данных.

«Ъ-Сочи» писал, что последний день весны отметился новыми температурными рекордами сразу в нескольких населенных пунктах Краснодарского края. 31 мая минимальные значения температуры воздуха обновились в Приморско-Ахтарске, Туапсе, Сочи и Красной Поляне.

Мария Удовик