Часть жителей Центрального района Сочи останется без горячей воды в июне

МУП «Сочитеплоэнерго» опубликовало график планово-предупредительных ремонтов котельных на июнь 2026 года. В период проведения работ часть жителей Центрального района Сочи временно останется без горячего водоснабжения.

Согласно опубликованной информации, котельную №8 остановят с 16 по 18 июня. На время проведения работ горячее водоснабжение будет отсутствовать у абонентов на улицах Клубничной и Санаторной.

Более масштабные ограничения связаны с плановым ремонтом котельной №14. Ее работу приостановят с 15 по 22 июня. В этот период без горячей воды останутся жители десятков многоквартирных домов, расположенных на улицах Войкова, Воровского, Гагарина, Горького, Госпитальной, Карла Либкнехта, Конституции, Красноармейской, Кубанской, Навагинской, Нагорной, Невской, Несебрской, Новоселов, Орджоникидзе, Островского, Парковой, Первомайской, Пластунской, Роз, Северной, Советской, Театральной, Транспортной, Чайковского, Цюрупы, Юных Ленинцев, а также на Курортном проспекте, Цветном бульваре и ряде переулков центральной части курорта.

В «Сочитеплоэнерго» пояснили, что остановка котельных необходима для проведения планово-предупредительных работ и подготовки объектов теплоснабжения к дальнейшей эксплуатации. После завершения ремонта подачу горячей воды восстановят в штатном режиме.

Для получения дополнительной информации жители могут обращаться в диспетчерские службы предприятия. В Центральном и Хостинском районах работает телефон 264-30-33, в Адлерском районе — 246-66-29, в Лазаревском районе — 270-33-39.

Мария Удовик