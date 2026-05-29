Главные новости за 29 мая: Кубань, Крым, Адыгея

В Темрюке в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории морского порта.

Темрюкский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ФКУ «Ространсмодернизация» Илье Гудкову.

В Краснодарском крае в апреле 2026 года в категории товаров для туризма и отдыха на природе наибольшую долю продаж на платформе «Авито» заняли палатки, тенты и шатры — 20% от общего объема.

На Кубани строятся около 200 крупных отелей общей стоимостью 1,5 трлн рублей.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Краснодарского краевого суда, отказавшего структуре ПАО «Абрау-Дюрсо» — ООО «Территория Абрау-Дюрсо» — в иске к городской думе Новороссийска.

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый по делу о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области, не признал вину.

В «Кубаньводпроект» исключили риск затопления Краснодара из-за повышения уровня водохранилища.

В Севастополе сохраняются сложности с обеспечением автозаправочных станций топливом. Временно отсутствуют на заправках бензины марок АИ-92 и АИ-95.

В Новороссийске уже несколько дней сохраняются перебои с водоснабжением, затронувшие более 40 тыс. жителей, на фоне аварийных и плановых работ на магистральном водоводе диаметром 720 мм по улице Магистральной.

Замминистра экономического развития РФ заявил, что пляжи Анапы почти готовы к туристам.