На Кубани снижаются цены на товары для туризма

В Краснодарском крае в апреле 2026 года в категории товаров для туризма и отдыха на природе наибольшую долю продаж на платформе «Авито» заняли палатки, тенты и шатры — 20% от общего объема. На втором месте оказались мангалы, плитки и горелки (19%), далее — туристическое снаряжение (14%). В топ также вошли рюкзаки и экипировка (11%), походная посуда (7%), надувные матрасы и коврики (6%), походная мебель (6%), альпинистское снаряжение (6%) и спальные мешки (3%), рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе платформы.

За месяц, с марта по апрель 2026 года, средняя стоимость товаров для туризма и отдыха в регионе снизилась на 14%. При этом в годовом выражении фиксируется рост спроса на ряд категорий: продажи мангалов, плиток и горелок увеличились в 2,5 раза, рюкзаков и экипировки — на 66%, надувных матрасов и ковриков — на 18%, походной посуды — на 10%.

В месячной динамике наиболее заметный рост продемонстрировали палатки, тенты и шатры (+32%), надувные матрасы и коврики (+30%), рюкзаки и экипировка (+16%), а также мангалы и горелки (+12%). Спрос на спальные мешки вырос на 5%.

Отдельно отмечается рост доли ресейла в сегменте: за год она увеличилась с 31 до 37%. На вторичном рынке палатки и тенты приобретаются в 33% случаев, рюкзаки и экипировка — в 55%, мангалы и горелки — в 18%, походная мебель — в 42%.

По данным сервиса, покупки с рук позволяют заметно снизить затраты: новая походная мебель в среднем стоит около 3,2 тыс. руб., тогда как на вторичном рынке ее можно приобрести примерно за 1,6 тыс. руб. Спальные мешки в новом состоянии обходятся в среднем в 2,7 тыс. руб., тогда как с ресейла — около 2,1 тыс. руб.

