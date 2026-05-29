Экс-вице-губернатор Кубани Нестеренко не признал вину в превышении полномочий

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый по делу о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области, не признал вину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Вину не признаю, мною не причинен материальный ущерб»,— заявил господин Нестеренко в ходе судебного заседания.

По данным гособвинения, уголовное дело связано с тремя эпизодами капитального ремонта образовательных учреждений в Херсонской области. Как было озвучено в суде, контракты на ремонт четырех объектов были заключены с АО «Региональная строительная компания». Следствие считает, что работы выполнялись с нарушением сроков, часть из них была проведена ненадлежащим образом, а стоимость отдельных работ оказалась фиктивно завышена.

По версии следствия, Александр Нестеренко, действуя из корыстной заинтересованности, подписывал акты приемки выполненных работ, после чего подрядчику перечислялись бюджетные средства.

Экс-чиновник был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в 2025 году. По предварительным данным, расследование касается его деятельности в 2023–2024 годах на посту в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».

До задержания, 21 мая 2025 года, в администрации региона прошло совещание по вопросам строительства социальных объектов. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о существенном отставании более половины из 149 строящихся объектов от графиков и предложил Александру Нестеренко, курировавшему строительный блок, покинуть должность. Пост вице-губернатора Краснодарского края он занимал с июля 2024 года.

