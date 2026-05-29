Замминистра экономического развития РФ заявил, что пляжи Анапы почти готовы к туристам

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель осмотрели пляжные территории Анапы и оценили их готовность к курортному сезону, передает оперштаб Кубани.

В настоящее время на побережье продолжаются работы по просушке и просеиванию завезенного песка, предназначенного для восстановления пляжных зон.

По словам Дмитрия Вахрукова, значительная часть пляжей фактически готова к приему отдыхающих. Он отметил, что большинство участков, где уже завершена отсыпка, либо получили положительные заключения Роспотребнадзора, либо находятся на финальной стадии согласования.

Вице-губернатор также заявил, что курортный сезон в Анапе будет открыт в полном объеме, добавив, что этого решения ожидали в течение последних двух лет.

