Суд признал законным перевод участка в Абрау-Дюрсо в сельхоззону в ущерб турпроекту

Как стало известно «Ъ-Кубань», Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Краснодарского краевого суда, отказавшего структуре ПАО «Абрау-Дюрсо» — ООО «Территория Абрау-Дюрсо» — в иске к городской думе Новороссийска.

Компания оспаривала решение муниципальных властей о внесении изменений в генплан Новороссийска. Иск касался земельного участка, принадлежащего ООО «Территория Абрау-Дюрсо» на праве аренды, который был исключен из границ населенного пункта и отнесен к функциональной зоне сельскохозяйственного использования. Истец настаивал, что изменение статуса участка делает невозможным его использование под гостиничное обслуживание и ущемляет интересы бизнеса.

По данным Rusprofile, ООО «Территория Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в октябре 2008 года и ведет деятельность в селе Абрау-Дюрсо. Основной профиль — подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества. Компанией руководит генеральный директор Дмитрий Кацуба, назначенный на эту должность в сентябре 2020 года. Единственным учредителем выступает ПАО «Абрау-Дюрсо». В 2025 году выручка составила 9,7 млн руб., чистый убыток вырос в 2,8 раза — с 29,5 млн до 82,7 млн руб.

Судебная коллегия, изучив материалы дела и доводы жалобы, признала решение краевого суда от 14 января 2026 года законным и обоснованным. В определении указано, что оспариваемый нормативный акт принят уполномоченным органом с соблюдением процедуры публичных слушаний и общественных обсуждений. Суд отклонил доводы истца о нарушении его прав, отметив, что генплан является документом стратегического планирования, а принятое решение о зонировании соответствует принципам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

«Само по себе изменение функционального зонирования земельного участка при внесении изменений в генеральный план не противоречит законодательству. Орган местного самоуправления, обладая дискрецией в сфере градостроительства, не обязан сохранять прежний вид разрешенного использования, если это не соответствует стратегии развития территории»,— отмечается в апелляционном определении.

Кроме того, суд принял во внимание, что участок долгое время не использовался арендатором по назначению, расположен в зеленой зоне вблизи озера Абрау, которое является особо охраняемой природной территорией. Выданное ранее разрешение на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание», как подчеркнула коллегия, не создает для бизнеса права требовать бессрочного сохранения этого статуса.

В прошлом году стало известно, что новый генеральный план Новороссийска поставил под вопрос реализацию 70% проекта туристического кластера в Абрау-Дюрсо, разработанного совместно с корпорацией «Туризм.РФ».

Наталья Решетняк