Более 40 тысяч жителей Новороссийска почти неделю испытывают проблемы с водой

В Новороссийске уже несколько дней сохраняются перебои с водоснабжением, затронувшие более 40 тыс. жителей, на фоне аварийных и плановых работ на магистральном водоводе диаметром 720 мм по улице Магистральной.

Проблемы с подачей воды начались 26 мая из-за устранения утечки на участке трубопровода, проходящем в районе железнодорожных путей. Тогда подача воды в город была снижена до 2,5 тыс. куб. м в час, а водоснабжение осуществлялось по графику — утром и вечером. Часть зон водоснабжения при этом получала ресурс в ограниченном режиме.

Позднее ограничения усиливались: после завершения первого этапа ремонтно-монтажных работ и перевода системы на новый режим подачи объемы были дополнительно снижены, а ряд районов оставался без воды в отдельные периоды суток.

Несмотря на сообщения о завершении работ, 29 мая в 06:00 при выходе системы на штатный режим произошел новый порыв на магистральной трубе. В результате подача воды была полностью приостановлена в несколько зон водоснабжения, включая территории, где проживает порядка 40,6 тыс. человек. Завершение восстановительных мероприятий сначала планировалось к 16:00, однако срок был продлен до 00:00.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что накануне проводились плановые работы по капитальному ремонту и переврезке нового участка водовода, которые должны были повысить надежность системы. После запуска режима подачи произошел порыв, на месте ведутся аварийные работы, включая поиск места утечки и откачку воды для последующих земляных работ.

В городе организован подвоз воды автоцистернами, задействованы волонтеры, заявки принимаются по горячим линиям водоканала. Власти заявляют, что водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонта и заполнения системы, а ситуация находится под контролем профильных служб.

Вячеслав Рыжков