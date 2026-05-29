В «Кубаньводпроект» исключили риск затопления Краснодара из-за повышения уровня водохранилища

В Краснодаре на фоне продолжительных дождей и действия штормового предупреждения специалисты исключили угрозу затопления города из-за роста уровня воды в Краснодарском водохранилище. Об этом заявил главный инженер проектов АО «Кубаньводпроект» Александр Кирсанов. Его слова приводит пресс-служба компании.

По его словам, за последние дни приток воды в водохранилище увеличился до 936 куб. м в секунду при среднем нормативном показателе 688 куб. м в секунду. Синоптики прогнозируют дальнейший рост притока — до 1,3–1,8 тыс. куб. м в секунду.

В «Кубаньводпроекте» подчеркивают, что существующие параметры водохранилища позволяют принимать подобные объемы воды без угрозы переполнения. Проектная емкость объекта составляет около 3,1 млрд куб. м, а система водосбросов рассчитана на пропуск до 1,5 тыс. куб. м воды в секунду.

Александр Кирсанов отметил, что Краснодарское водохранилище эксплуатируется более 50 лет и за это время не возникало ситуаций, связанных с переполнением или разрушением системы обвалования. По его оценке, увеличение притока воды в текущих условиях также положительно скажется на обеспечении водными ресурсами рисоводческих хозяйств региона.

Специалист также подчеркнул, что даже при максимальных уровнях сброса воды угрозы подтопления Краснодара нет, поскольку отметки уровня воды в водохранилище остаются ниже городской территории. Дополнительную защиту обеспечивают гидротехнические сооружения и подпорные стенки на Кубанской набережной, часть которых была построена еще до создания водохранилища.

В компании пояснили, что отдельные участки нижних платформ набережной изначально спроектированы с учетом возможного сезонного подъема воды и их частичное подтопление в период паводков считается штатным режимом эксплуатации.

