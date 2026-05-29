Экс-глава «Ространсмодернизации» Илья Гудков получил 7 лет колонии

Темрюкский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ФКУ «Ространсмодернизация» Илье Гудкову. Экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении полномочиями и превышении должностных полномочий при строительстве объектов транспортной инфраструктуры на юге России.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Илья Гудков совершил три эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и три эпизода превышения полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, Гудкову запрещено в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью, связанной с организацией строительства на объектах транспортной инфраструктуры по госконтрактам. Имущество осужденного конфисковано.

Как писал «Ъ», фигурант занимал пост гендиректора ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» («Ространсмодернизация») с 2014 по 2019 год. В его ведении находились ключевые проекты: развитие Новороссийского транспортного узла, строительство парков на станции Новороссийск, развитие узла «Восточный—Находка» и создание сухогрузного района порта Тамань.

Подробности дела следствие не разглашает, однако из судебных актов следует, что один из эпизодов касается приемки работ по развитию ж/д станции Новороссийск, выполненных без проектной и рабочей документации. По данным полиции и ФСБ, незаконные действия руководителя нанесли бюджету ущерб в 850 млн руб.

Илья Гудков был задержан в сентябре 2023 года, когда работал первым замдиректора «Невского экологического оператора», а до этого возглавлял Российского экологического оператора. В январе 2024 года его выпустили под домашний арест, но после обжалования следствием в марте топ-менеджера вновь взяли под стражу. В ходе следствия экс-топ-менеджер частично признал свою вину.

Наталья Решетняк