В результате падения обломков БПЛА в Темрюке произошел пожар на территории морпорта

В Темрюке в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории морского порта, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 47 человек и 14 единиц техники, включая подразделения МЧС России.

Инцидент произошел на фоне отражения массовой атаки беспилотников. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 29 мая, в период с 20:00 мск 28 мая до 07:00 мск 29 мая, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов, включая Краснодарский край, а также над акваторией Азовского моря.

