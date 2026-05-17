Главные новости за выходные 16–17 мая

Москва и Подмосковье подверглись одной из самых массированных атак БПЛА. Повреждения зафиксировали в нескольких городских округах, три человека погибли, есть пострадавшие. Всего в ночь на 17 мая над российскими регионами, не считая новые территории, сбили около 600 дронов.

Власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Власти Венесуэлы тем временем депортировали в США соратника экс-президента Николаса Мадуро Алекса Сааба. По данным Axios, разведка США готовится обвинить Кубу в намерении атаковать Флориду беспилотниками.

Иран пригрозил взимать плату за подводные интернет-кабели между Европой и Азией.

Неизвестный беспилотник заметили в воздушном пространстве Латвии. После предыдущего инцидента с БПЛА в начале мая в отставку ушел министр обороны, следом — весь кабмин во главе с премьером.

В Пятигорске при разгрузке газовоза на АЗС произошел взрыв и пожар. Пострадали шесть человек, были повреждены газопровод и трансформаторная подстанция, без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. По уголовному делу задержали директора сети заправок.

Болгарская певица Dara (Дарина Йотова) выиграла «Евровидение» с песней «Bangaranga». Второе место завоевал Ноам Беттан из Израиля, третье — Александра Кэпитэнску из Румынии.

В Нидерландах в возрасте 90 лет умер руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, считавшийся одним из идеологов геноцида в Руанде в 1994 году.