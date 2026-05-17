Axios: США готовы обвинить Кубу в намерении атаковать Флориду беспилотниками

Куба недавно купила 300 беспилотников, сообщает Axios со ссылкой на разведданные США. В американской разведке считают, что власти республики допускают нанесение ударов по кораблям США, базе в заливе Гуантанамо, а также по острову Ки-Уэст (штат Флорида), который находится в 150 км к северу от Кубы.

Эти разведданные могут стать предлогом для начала военных действий США на Кубе, сказал Axios высокопоставленный американский чиновник.

14 мая директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф посетил Кубу. Во время переговоров он предостерег власти Кубы от военных действий в отношении США, сообщил Axios представитель ЦРУ.

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на остров. После на Кубе начался энергетический кризис. Американский президент заявлял, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана». The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.

