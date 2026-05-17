Газопровод и подстанция в Пятигорске были повреждены при взрыве на АЗС

В Пятигорске электро- и газоснабжение нескольких торговых и производственных объектов было нарушено из-за взрыва и пожара на АЗС, произошедших вчера днем при разгрузке газовоза. Сейчас специалисты продолжают аварийный ремонт.

«Получил повреждения газопровод "Пятигорскгоргаза" ... Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий», — сообщил «Интерфаксу» глава города Дмитрий Ворошилов. Он уточнил, что повреждения получила также трансформаторная подстанция «Пятигорскэнерго».

Ремонтные работы и подключение зданий к сетям запланированы до конца 19 мая. В жилых домах снабжение было восстановлено еще накануне. Ростехнадзор, МЧС и Роспотребнадзор проведут проверки на пятигорских АЗС, сообщил глава города. Собственнику земельного участка, на котором расположена поврежденная АЗС, поручено вывезти и утилизировать завалы.

В результате взрыва и пожара на заправке пострадали шесть человек, госпитализация потребовалась троим. Возбуждено уголовное дело.