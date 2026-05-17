Отложенный триумф

Болгария выиграла 70-е «Евровидение»

Болгария впервые в истории своего участия в конкурсе «Евровидение» заняла первое место. Это произошло в финале 70-го состязания эстрадных песен в Вене. Приз увезла на родину Дарина Йотова, исполнившая под псевдонимом Дара песню «Bangaranga». В 2027 году «Евровидение» пройдет в Софии или в другом городе, если так решит государственный телевещатель BNT. О «болгарском чуде» на «Евровидении» — Игорь Гаврилов.

Благодаря певице Даре хозяйкой «Евровидения» в 2027 году впервые в истории конкурса будет Болгария

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Болгария участвует в «Евровидении» с 2005 года. На фоне 70-летней истории песенного конкурса срок скромный. В 2014 и 2015 годах страна в конкурсе вообще не участвовала — по экономическим причинам. Однако с середины 2010-х болгары стали работать над своим представительством на «Евровидении» как над серьезным медийным и коммерческим проектом. Потенциал конкурсных номеров оценивали международные фокус-группы, состоявшие из профессионалов шоу-бизнеса и опытных фанатов «Евровидения». В итоге страна дважды попала в тop-5.

В 2019 году денег снова не было, болгары остались дома. А в 2020 BNT для подготовки своего делегата привлекла средства частных коммерческих компаний.

Если бы не отмена конкурса, связанная с пандемией COVID-19, певица Виктория поборолась бы тогда за победу с россиянами Little Big. Это следовало из прогнозов букмекеров.

В 2022 году канал объявил, что «Евровидение» больше не представляет для него интереса. И все-таки после трехлетней паузы Болгария вернулась на конкурс и использовала подход, который уже приносил ей успех.

В команду Дарины Йотовой был приглашен греческий композитор Дмитрис Контопулос, работавший с конкурсными номерами, в разные годы представлявшими страны бывшего СССР. Его песни в исполнении украинки Ани Лорак, россиянина Сергея Лазарева и азербайджанца Фарида Маммадова входили в тop-5. Однако ни с греками и киприотами, ни с певцами с постсоветского пространства Контопулос не достигал того, что получилось с болгаркой.

Текст для песни «Bangaranga» сочинил румынский автор Кристиан Тарча. Под псевдонимом Monoir он много лет пишет хиты для восточноевропейских поп-артистов. Само слово-вирус bangaranga в переводе с креольского диалекта означает «хаос», «шум», «бунт». Стоит также сказать о том, что румынская певица Александра Капитанеску заняла в этом конкурсе убедительное третье место с тяжелой и громкой песней «Choke Me», подтвердив этим результатом готовность «металхэдов» вписываться за своих даже в таких неочевидных контекстах. Это мы помним еще со времен победы финнов Lordi в 2006 году.

К работе привлекли и неизбежных скандинавов. Еще один автор «Bangaranga» — Анне Юдит Вик из норвежской компании Dsign Music, много работающей с корейскими и японскими поп-артистами, включая мировых звезд Twice, Itzy и Tomorrow Х Together.

Хореографией занимался швед Фредерик Ридман, в чьем послужном списке — победные номера Монса Зелмерлева в 2015 году и Немо в 2024-м.

То есть к работе были подключены люди, способные сочинить запоминающийся хит с высоким TikTok-потенциалом. В 2026 году по-другому не выжить.

Все это было и у израильтянина Ноама Беттана. Его участие сопровождалось непрекращающимися активистскими атаками со стороны антиизраильски настроенных стран и отдельных деятелей искусств. Пять стран-участниц из-за участия Израиля конкурс просто потерял (см. “Ъ” от 12 мая).

В последние 15 минут подведения итогов, ради одного которого многие, собственно, и смотрят «Евровидение», Израиль лидировал, и пока не объявили сумму голосов, отданных за Болгарию, конкурс находился в шаге от катастрофы.

В случае победы Беттана ехать в Израиль никому бы не пришлось: есть формат делегирования роли хозяйки стране, занявшей второе место. Так было с Украиной. В 2023 году от ее имени «Евровидение» проводилось в Ливерпуле. Но, судя по настроениям 2026 года, один только факт проведения конкурса «от имени» Израиля отвратил бы от участия гораздо больше, чем пять стран. А это грозило EBU потерей больших рекламных бюджетов и денег от зрительского СМС-голосования.

Подтасовки в пользу Болгарии — тема всех обсуждений результатов конкурса. Тем более что на этапе национального отбора был доказан вброс 1,5 млн недействительных голосов в пользу Дары, которые поступали из стран Азии во время открытого голосования. После их отсева BNT объявила, что Дара все равно победила как по результатам зрительского голосования, так и по оценкам профессионального жюри. Так что с репутацией вроде бы разобрались. Хочется верить, что и 516 очков Болгарии в Вене против 343 в пользу Израиля — все же слишком серьезный отрыв, чтобы его просто нарисовать.

Игорь Гаврилов

Организация поющих наций

Дара и ее песня «Bangaranga» принесли первую победу на европейском песенном конкурсе Болгарии, которая участвует в «Евровидении» с 2005 года

Дара и ее песня «Bangaranga» принесли первую победу на европейском песенном конкурсе Болгарии, которая участвует в «Евровидении» с 2005 года

Фото: AP / Martin Meissner

От Хорватии на «Евровидении» выступала девичья фолк-поп группа Lelek

От Хорватии на «Евровидении» выступала девичья фолк-поп группа Lelek

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Финскому дуэту Пете Паркконена и Линды Лампениус букмекеры прочили победу, но в итоге артисты получили только 6 место

Финскому дуэту Пете Паркконена и Линды Лампениус букмекеры прочили победу, но в итоге артисты получили только 6 место

Фото: AP / Martin Meissner

Номер хорватских девушек из группы Lelek соединял поп-саунд с демонстративным почтением к этническим корням

Номер хорватских девушек из группы Lelek соединял поп-саунд с демонстративным почтением к этническим корням

Фото: AP / Martin Meissner

Великобританию представлял на конкурсе музыкант и видеоблогер Сэм Баттл

Великобританию представлял на конкурсе музыкант и видеоблогер Сэм Баттл

Фото: AP / Martin Meissner

Австралийская суперзвезда Дельта Гудрем со своим номером «Eclipse» почти дошла до тройки лидеров, заняв четвертое место

Австралийская суперзвезда Дельта Гудрем со своим номером «Eclipse» почти дошла до тройки лидеров, заняв четвертое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Участие Австрии напоминало об имперском прошлом страны: ее представляла группа Cosmo во главе с Бенжамином Гедеоном, венгром по рождению

Участие Австрии напоминало об имперском прошлом страны: ее представляла группа Cosmo во главе с Бенжамином Гедеоном, венгром по рождению

Фото: AP / Martin Meissner

Дарина Йотова обеспечила Болгарии победу с сокрушительным перевесом в более чем полторы сотни голосов

Дарина Йотова обеспечила Болгарии победу с сокрушительным перевесом в более чем полторы сотни голосов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Певица Essyla представительствовала от Бельгии с песней «Dancing On The Ice»

Певица Essyla представительствовала от Бельгии с песней «Dancing On The Ice»

Фото: AP / Martin Meissner

Вероника Фузаро (Швейцария) выступила с минималистичным номером, в «хореографии» которого эффектно поучаствовал светящийся провод микрофона

Вероника Фузаро (Швейцария) выступила с минималистичным номером, в «хореографии» которого эффектно поучаствовал светящийся провод микрофона

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Певица Монро представила Францию номером «Regarde!», сочетавшим поп-музыку и оперную стилистику

Певица Монро представила Францию номером «Regarde!», сочетавшим поп-музыку и оперную стилистику

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Акилас Митилинайос (Греция) числился в прогнозах букмекеров на втором месте, но в итоге занял лишь десятое

Акилас Митилинайос (Греция) числился в прогнозах букмекеров на втором месте, но в итоге занял лишь десятое

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Сербия выдвинула на «Евровидение» песню «Kraj mene», суровый «металлический» номер группы Lavina

Сербия выдвинула на «Евровидение» песню «Kraj mene», суровый «металлический» номер группы Lavina

Фото: AP / Martin Meissner

Номер француженкии Монро не смог пробиться в десятку лидеров и занял 11 место

Номер француженкии Монро не смог пробиться в десятку лидеров и занял 11 место

Фото: AP / Martin Meissner

Певец Йонас Ловв с энергичной песней «Ya Ya Ya» обеспечил Норвегии скромное 14 место

Певец Йонас Ловв с энергичной песней «Ya Ya Ya» обеспечил Норвегии скромное 14 место

Фото: AP / Martin Meissner

Сэм Баттл и его группа Look Mom No Computer принесли Великобритании откровенно никудышный конкурсный результат – 25 место

Сэм Баттл и его группа Look Mom No Computer принесли Великобритании откровенно никудышный конкурсный результат – 25 место

Фото: AP / Martin Meissner

Wiener Stadthalle перед финалом «Евровидения»

Wiener Stadthalle перед финалом «Евровидения»

Фото: AP / Martin Meissner

Литву на конкурсе представлял Лайон Сикка с многоязычным номером «Solo quiero mas»

Литву на конкурсе представлял Лайон Сикка с многоязычным номером «Solo quiero mas»

Фото: AP / Martin Meissner

Выступление австрийской группы Parov Stelar в перерыве между конкурсными номерами

Выступление австрийской группы Parov Stelar в перерыве между конкурсными номерами

Фото: Lisa Leutner / Reuters

56-летний Сэл да Винчи довольно неожиданно заработал Италии пятое место в общих итогах конкурса

56-летний Сэл да Винчи довольно неожиданно заработал Италии пятое место в общих итогах конкурса

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Главный козырь Сэла да Винчи – национальное достояние Италии, неаполитанская песня

Главный козырь Сэла да Винчи – национальное достояние Италии, неаполитанская песня

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Номер «Viva Moldova!» молдавской группы Satoshi добрался до первой десятки и занял восьмое место

Номер «Viva Moldova!» молдавской группы Satoshi добрался до первой десятки и занял восьмое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

От Кипра в «Евровидении»-2026 участвовала певица Антигони

От Кипра в «Евровидении»-2026 участвовала певица Антигони

Фото: AP / Martin Meissner

Вокал и имидж Алисьи (Польша) произвели впечатление, но заняла певица только 12 место

Вокал и имидж Алисьи (Польша) произвели впечатление, но заняла певица только 12 место

Фото: AP / Martin Meissner

Сценография номера Даниэла Жижки (Чехия) была построена на обилии зеркал и отражений

Сценография номера Даниэла Жижки (Чехия) была построена на обилии зеркал и отражений

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Выступление группы Lelek (Хорватия)

Выступление группы Lelek (Хорватия)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Выступление группы Lavina (Сербия)

Выступление группы Lavina (Сербия)

Фото: AP / Martin Meissner

Выступление Акиласа Митилинайос (Греция)

Выступление Акиласа Митилинайос (Греция)

Фото: AP / Martin Meissner

Сдержанно оформленный номер певца Эйдана (Мальта) жюри и зрители оценили также сдержанно (18 место)

Сдержанно оформленный номер певца Эйдана (Мальта) жюри и зрители оценили также сдержанно (18 место)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Представленная Сарой Энгельс Германия на конкурсе не взлетела (23 место)

Представленная Сарой Энгельс Германия на конкурсе не взлетела (23 место)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

