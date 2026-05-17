Отложенный триумф

Болгария впервые в истории своего участия в конкурсе «Евровидение» заняла первое место. Это произошло в финале 70-го состязания эстрадных песен в Вене. Приз увезла на родину Дарина Йотова, исполнившая под псевдонимом Дара песню «Bangaranga». В 2027 году «Евровидение» пройдет в Софии или в другом городе, если так решит государственный телевещатель BNT. О «болгарском чуде» на «Евровидении» — Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря певице Даре хозяйкой «Евровидения» в 2027 году впервые в истории конкурса будет Болгария

Фото: Lisa Leutner / Reuters Благодаря певице Даре хозяйкой «Евровидения» в 2027 году впервые в истории конкурса будет Болгария

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Болгария участвует в «Евровидении» с 2005 года. На фоне 70-летней истории песенного конкурса срок скромный. В 2014 и 2015 годах страна в конкурсе вообще не участвовала — по экономическим причинам. Однако с середины 2010-х болгары стали работать над своим представительством на «Евровидении» как над серьезным медийным и коммерческим проектом. Потенциал конкурсных номеров оценивали международные фокус-группы, состоявшие из профессионалов шоу-бизнеса и опытных фанатов «Евровидения». В итоге страна дважды попала в тop-5.

В 2019 году денег снова не было, болгары остались дома. А в 2020 BNT для подготовки своего делегата привлекла средства частных коммерческих компаний.

Если бы не отмена конкурса, связанная с пандемией COVID-19, певица Виктория поборолась бы тогда за победу с россиянами Little Big. Это следовало из прогнозов букмекеров.

В 2022 году канал объявил, что «Евровидение» больше не представляет для него интереса. И все-таки после трехлетней паузы Болгария вернулась на конкурс и использовала подход, который уже приносил ей успех.

В команду Дарины Йотовой был приглашен греческий композитор Дмитрис Контопулос, работавший с конкурсными номерами, в разные годы представлявшими страны бывшего СССР. Его песни в исполнении украинки Ани Лорак, россиянина Сергея Лазарева и азербайджанца Фарида Маммадова входили в тop-5. Однако ни с греками и киприотами, ни с певцами с постсоветского пространства Контопулос не достигал того, что получилось с болгаркой.

Текст для песни «Bangaranga» сочинил румынский автор Кристиан Тарча. Под псевдонимом Monoir он много лет пишет хиты для восточноевропейских поп-артистов. Само слово-вирус bangaranga в переводе с креольского диалекта означает «хаос», «шум», «бунт». Стоит также сказать о том, что румынская певица Александра Капитанеску заняла в этом конкурсе убедительное третье место с тяжелой и громкой песней «Choke Me», подтвердив этим результатом готовность «металхэдов» вписываться за своих даже в таких неочевидных контекстах. Это мы помним еще со времен победы финнов Lordi в 2006 году.

К работе привлекли и неизбежных скандинавов. Еще один автор «Bangaranga» — Анне Юдит Вик из норвежской компании Dsign Music, много работающей с корейскими и японскими поп-артистами, включая мировых звезд Twice, Itzy и Tomorrow Х Together.

Хореографией занимался швед Фредерик Ридман, в чьем послужном списке — победные номера Монса Зелмерлева в 2015 году и Немо в 2024-м.

То есть к работе были подключены люди, способные сочинить запоминающийся хит с высоким TikTok-потенциалом. В 2026 году по-другому не выжить.

Все это было и у израильтянина Ноама Беттана. Его участие сопровождалось непрекращающимися активистскими атаками со стороны антиизраильски настроенных стран и отдельных деятелей искусств. Пять стран-участниц из-за участия Израиля конкурс просто потерял (см. “Ъ” от 12 мая).

В последние 15 минут подведения итогов, ради одного которого многие, собственно, и смотрят «Евровидение», Израиль лидировал, и пока не объявили сумму голосов, отданных за Болгарию, конкурс находился в шаге от катастрофы.

В случае победы Беттана ехать в Израиль никому бы не пришлось: есть формат делегирования роли хозяйки стране, занявшей второе место. Так было с Украиной. В 2023 году от ее имени «Евровидение» проводилось в Ливерпуле. Но, судя по настроениям 2026 года, один только факт проведения конкурса «от имени» Израиля отвратил бы от участия гораздо больше, чем пять стран. А это грозило EBU потерей больших рекламных бюджетов и денег от зрительского СМС-голосования.

Подтасовки в пользу Болгарии — тема всех обсуждений результатов конкурса. Тем более что на этапе национального отбора был доказан вброс 1,5 млн недействительных голосов в пользу Дары, которые поступали из стран Азии во время открытого голосования. После их отсева BNT объявила, что Дара все равно победила как по результатам зрительского голосования, так и по оценкам профессионального жюри. Так что с репутацией вроде бы разобрались. Хочется верить, что и 516 очков Болгарии в Вене против 343 в пользу Израиля — все же слишком серьезный отрыв, чтобы его просто нарисовать.

Игорь Гаврилов