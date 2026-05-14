Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ушла в отставку из-за украинских дронов

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на специально созванной пресс-конференции заявила, что она и весь кабинет министров уходят в отставку. Причиной стали нарастающие экономические проблемы и ситуация с украинскими беспилотниками.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Сейчас политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Увидев сильного кандидата на пост министра обороны (полковника Раивиса Мелниса), политические пустословы выбрали кризис — правительственный кризис. Поэтому я заявляю, что ухожу в отставку. Это непростое решение, но в данной ситуации — честное решение», — заявила Эвика Силиня (цитата по LSM.lv).

7 мая два ударных украинских беспилотника пересекли границу с РФ и повредили пустые топливные резервуары на востоке Латвии. Этот инцидент выявил неготовность латвийской системы ПВО и проблемы с оповещением населения. Эвика Силиня возложила ответственность за случившееся на министра обороны Андриса Спрудса. 10 мая он ушел в отставку.

Эвика Силиня из партии «Новое Единство», Андрис Спрудс из партии «Прогрессивные». В парламенте у них было коалиционное большинство. После отставки Эвика Силиня не предложила «Прогрессивным» выдвинуть кандидата. Вместо этого она назначила своим советником полковника Раивиса Мелниса, чтобы впоследствии тот занял пост министра обороны. Такие действия «Прогрессивные» сочли демонстративным игнорированием договоренностей. Вскоре коалиция распалась, а парламентская оппозиция вынудила премьера подать в отставку.

